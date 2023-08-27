Надо пробивать линии обороны своей кровью – Буданов о контрнаступлении

Глава ГУР МО Кирилл Буданов рассказал, как украинские защитники будут пробивать линии обороны российской армии во время контрнаступления. Он подчеркнул, что это возможно только собственной кровью.

Буданов отметил, что пока нет другого способа это сделать. Он также отметил, что это будет происходить довольно тяжело.

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Буданов сказал о преодолении российских линий обороны

Глава ГУР МО напомнил, что в нашей стране идет война. Поэтому другого способа, чтобы победить россиян и прорвать линии обороны российской армии – нет.

Кровью, только кровью своей. К сожалению, другого варианта нет,

– сказал он.

Он отметил, что линии обороны пробивают наши защитники. Буданов также подверг критике всех тех, кто говорит, что можно как-то придумать магический способ прорыва этой траншеи.

"Нельзя, его не существует", – подчеркнул глава разведки.

Напоследок он отметил, что если россияне сделали линию обороны с траншеями, препятствиями, минными заграждениями и залитыми бетонами дотами, то там какие уловки не ищи, единственное, что можно сделать, это просто уничтожать их.

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