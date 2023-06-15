До "линий Суровикина" мы еще не дошли: военный обозреватель сказал, где у россиян лучшая оборона

В настоящее время ВСУ ищут слабые места врага, чтобы бросить туда основные силы, еще не вступавшие в бой. Этот процесс может занять не день и два.

Мы наступаем на достаточно подготовленную линию обороны. Фактически враг строил ее с осени прошлого года. Наши войска подходят к ней, там много минных полей, окопов, враг подтягивает свои резервы, в частности Херсонской области. Об этом 24 Каналу сказал военный обозреватель Денис Попович.

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Россияне не знают, где будет главный удар

Очевидно, противник считает, что основной удар будет от Великой Новоселки, где у нас сейчас самое большое вклинение. Там наши бойцы освободили несколько населенных пунктов. Захватчики бросают туда войска, которые пытаются отвоевать утраченные позиции.

По словам Поповича, пока наступательные действия носят тактический характер, о каких-то оперативных последствиях говорить преждевременно.

Ниже Старомлиновки проходят их основная линия обороны, которую они называют "линией Суровикина". Мы еще до нее не дошли. Сейчас бои идут севернее. Россияне пытаются контратаковать, идут артиллерийские дуэли. Мы стараемся уничтожать резервы, позиции и средства противника,

– сказал Попович.

Известно, что враг сосредоточил немало личного состава на Запорожском направлении. Кроме того, аналогичные сообщения поступали и из Кременной, там ВСУ накрыли значительное скопление войск. Обозреватель подчеркнул, что враг не понимает, где будет основной удар ВСУ, потому он маневрирует резервами.

"Этих главных ударов может быть не один, их может быть два. А может быть два главных и несколько вспомогательных. Сейчас они ведут такую шахматную партию, чтобы угадать, где именно мы будем наступать, и усилить те позиции, которые могут показаться слабыми". Где-то они могут скопить свои войска, могут подставиться", – отметил Попович.

Безусловно, это чья-то ошибка, но без этого война не проходит. Есть надежда, что подобных ошибок со стороны врага будет все больше.

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