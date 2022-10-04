Оккупанты хотели запугать ВСУ "новейшим оружием": Гуменюк объяснила курьезный инцидент россиян

В сети распространились кадры, на которых россияне закапывают неизвестные контейнеры в Херсонской области. Российские оккупанты надеялись сделать пропагандистское видео об "уничтожении подразделения ВСУ".

Вражеские "медиа" хотели представить российским зрителям этот перформанс, как применение "новейшего оружия", которое должно было напугать ВСУ. Об этом 24 каналу рассказала руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк

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Представитель ОК "Юг" отметила, что слухи о "новейшем оружии" россиян являются ничем иным, как "информационным влиянием".

То, что создавалось пропагандистским телевидением и каналами – это оно и есть. Конечно, было впечатление какого-нибудь вероятного применения запрещенного оружия. А то, что враг этим "промышляет" – мы знаем об этом точно, потому что уже было применение запрещенных "кассетных" снарядов, полное игнорирование международного права и конвенционных положений,

– объяснила Гуменюк.

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По ее словам, это "практики" россиян на поле боя, поэтому в ВСУ по всей вероятности могли ожидать новых "сюрпризов".

"Мы готовимся к этому, знаем об этом, можем применить средства защиты соответственно. Отследив тщательно эту картинку, мы увидели, а также они сами это продемонстрировали, что хотели создать пропагандистское видео, как они одним выстрелом уничтожают подразделение: с большим количеством дыма, спецэффектов. Все потому, что кроме этого у них ничего больше нет", – резюмировала военнослужащая.

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