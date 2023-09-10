Никакая война такого не видела: артиллерия и дроны ломают стереотипы на поле боя

Такое мнение 24 Каналу выразил секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко. Он добавил, что россияне хотя и находятся в обороне, но могут сдерживать наши войска благодаря хорошо оборудованным инженерным позициям.

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Россияне научились обороняться

"Сейчас они сдерживают наши войска даже не благодаря своей артиллерии, хоть она и преобладает нашу, не благодаря большим полкам и дивизиям, которые тоже у них есть, но именно из-за хорошо оборудованных инженерных позиций", – рассказал секретарь Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.

Он добавил, что мобильные группы врага используют переносные системы противотанковых ракетных комплексов и мешают ВСУ проходить. Оккупанты уже хорошо научились обороняться.

Роман Костенко рассказал, как работает артиллерия противника: смотрите видео

Ломаются стереотипы войны

Принято считать, что наступление всегда опаснее обороны, ведь противник подготовлен и ждет, в то время как мы – менее закрыты и защищены, но сегодняшняя ситуация показывает, что эти принципы меняются.

Общаясь с нашими военными, они говорят, что наступать легче, чем удерживать позиции. Например, нам удалось взять какой-нибудь один рубеж или посадку, но тогда вся артиллерия противника начинает их уничтожать. Поэтому военные стереотипы меняются и ребята говорят, что идти в атаку легче, чем стоять,

– подчеркнул Роман Костенко.

Причиной этого, по словам Костенко, большая насыщенность артиллерии и ее точность, которую задают дроны. Если раньше стояли целые дивизионы, полковая артиллерия, которые просто "насыпали" валом огня и так попадали в цель, то сейчас единичные орудия делают то, что раньше делали дивизионы.

Их корректирует беспилотник, поэтому даже если мы заняли какую-нибудь позицию, то удержать ее очень тяжело, потому что артиллерия работает точно. Ни в каких войнах она такой точной не была. Это сложно, но такие реалии войны,

– подытожил секретарь Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.

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