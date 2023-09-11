Эта зима на фронте будет отличаться от предыдущей: военный эксперт объяснил, что изменилось

С началом осени погода будет постепенно ухудшаться, что может повлиять на продвижение украинского контрнаступления. Особенно, учитывая, что ВСУ используют тяжелую технику.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник, подчеркнув, что когда ударят морозы, они также усложнят боевые действия, которые все равно будут продолжаться.

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Подняли коэффициент уничтожения артиллерии врага

Он отметил, что HIMARS может наносить удары не обязательно с грунта. Он имеет и такую компоновку и продуман так, что может быть применим на более или менее твердой дороге.

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"Кроме того, и украинская техника может двигаться по дорогам. Но здесь, по мнению военного эксперта, все будет зависеть от скорости маневра и качества тактического мастерства. Не будет полной копии боевых действий, которые были зимой. И затишья не будет. В основном дойдем до так называемого огневого равновесия. И мы уже находились в ней", – отметил военный эксперт.

Но есть немаловажная деталь, которая сложилась в этом году. В мае мы значительно подняли коэффициент уничтожения вражеской артиллерии. И эти показатели вдвое превышают средний показатель за полтора года.

Это говорит о том, что на марше дроновая философия ведения боя. Половину российских установок уничтожают дроны-камикадзе. Потому зима не будет абсолютной калькой предыдущей,

– подчеркнул Петр Черник.

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Помогут и кассетные боеприпасы

Также в уничтожении артиллерии неприятеля важную роль играют кассетные боеприпасы. Потому что главный кассетный артиллерийский снаряд М864 имеет 72 элемента, он фрагментируется, разбрасывается над полем боя и обязательно находит некую цель и ее повреждает.

Но самое главное – это дроны и контрбатарейная борьба. Специальная аппаратура такая как AN/TPQ-36/48/50, немецкая машина Cobra. Ничего подобного у россиян нет. Мы действительно выросли в этой части существенно и это очень большой шаг вперед,

– заметил военный эксперт.

А если получим к HIMARS кассетные боеприпасы, которые могут наносить удары до 60 километров, то еще больше возрастет наш коэффициент поражения.

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