Минус 2 роты и 7 складов боеприпасов врага: Силы обороны преуспевают на Таврическом направлении

Украинские защитники делают "горячо" российской армии на Таврическом направлении. Так, за сутки Силы обороны уничтожили 2 роты оккупантов, а также 7 складов боеприпасов врага.

Он также подчеркнул, что в сутки Силы обороны уничтожили 30 единиц техники врага. Большинство из них составляло тяжелую технику россиян.

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Что произошло на Таврическом направлении за сутки

Тарнавский отметил, что на Таврическом направлении Силы обороны системно выбивают врага с позиций. В частности это удается нашим воинам благодаря успешному впечатлению врага огнем.

Артиллерийские подразделения Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1211 огневых задач. Потери врага убитыми и ранеными составили почти 2 роты,

– отметил он.

Он также отметил, что за сутки было уничтожено 30 единиц военной техники противника.

В частности, Вооруженные Силы уничтожили такую российскую технику на Таврическом направлении:

1 танк;

7 боевых бронированных машин;

12 артиллерийских систем и минометов;

десяток автомобильной техники.

В заключение он отметил, что в течение дня было уничтожено 7 складов врага. В них оккупанты хранили свои боеприпасы.

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