Силы обороны продвигаются, враг местами отступает: какая ситуация на Таврическом направлении
Источник:Александр Тарнавский
Украинские защитники продолжают свои контрнаступательные действия на Востоке и на Юге Украины. Так, на Таврическом направлении Вооруженные Силы достигли частичного успеха, а российская армия отступает с некоторых своих позиций на фронте.
Кроме того, наши вооруженные силы делают все возможное, чтобы выровнять фронт на этом направлении. Оккупанты в свою очередь терпят безумные потери среди техники и личного состава.
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Успехи сил обороны на Таврическом направлении
Командующий оперативным направлением "Таврия" Александр Тарнавский рассказал, что за сутки подразделения ракетных войск и артиллерии выполнили 1 222 огневые задачи. Кроме этого, у россиян много "двухсотых" и "трехсотых" среди своих военных.
За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили почти 3 роты,
– заметил Тарнавский.
Кроме этого захватчики имеют и много потерь и среди своей техники. Так, ВСУ уничтожили 21 единицу военной техники противника.
Силам обороны удалось отправить на металлолом такую технику "второй армии мира":
- 2 боевые бронированные машины;
- 2 БПЛА "Орлан-10";
- самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика";
- реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град";
- несколько единиц автомобильной техники.
Кроме того, наши защитники уничтожили 5 складов боеприпасов российской армии. В заключение Тарнавский отметил, что подразделения Сил обороны на Таврическом направлении продолжают работать и выполнять боевые задачи по ликвидации врага.Обратите внимание! Оперативно о контрнаступлении ВСУ и освобожденных городах и селах читайте в нашем телеграме.
Что известно о контрнаступлении Вооруженных Сил
- Украинские защитники из 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода 28 июня подняли наш флаг на Курдюмовской дамбе. Она находится на Бахмутском направлении Донецкой области.
- Министр обороны Алексей Резников рассказал, что украинское военное командование еще не задействовало все резервы нашей армии в контрнаступлении. Он подчеркнул, что "главное событие" контрнаступательных действий еще впереди.
- Руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк отметила, что сейчас можно говорить о результативной контрбатарейной борьбе на левом берегу Херсонской области. По ее словам, огневое поражение противника позволит подготовиться к контрнаступлению на этом направлении.