Силы обороны продвигаются, враг местами отступает: какая ситуация на Таврическом направлении

Украинские защитники продолжают свои контрнаступательные действия на Востоке и на Юге Украины. Так, на Таврическом направлении Вооруженные Силы достигли частичного успеха, а российская армия отступает с некоторых своих позиций на фронте.

Кроме того, наши вооруженные силы делают все возможное, чтобы выровнять фронт на этом направлении. Оккупанты в свою очередь терпят безумные потери среди техники и личного состава.

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Успехи сил обороны на Таврическом направлении

Командующий оперативным направлением "Таврия" Александр Тарнавский рассказал, что за сутки подразделения ракетных войск и артиллерии выполнили 1 222 огневые задачи. Кроме этого, у россиян много "двухсотых" и "трехсотых" среди своих военных.

За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили почти 3 роты,

– заметил Тарнавский.

Кроме этого захватчики имеют и много потерь и среди своей техники. Так, ВСУ уничтожили 21 единицу военной техники противника.

Силам обороны удалось отправить на металлолом такую технику "второй армии мира":

2 боевые бронированные машины;

2 БПЛА "Орлан-10";

самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика";

реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град";

несколько единиц автомобильной техники.

Кроме того, наши защитники уничтожили 5 складов боеприпасов российской армии. В заключение Тарнавский отметил, что подразделения Сил обороны на Таврическом направлении продолжают работать и выполнять боевые задачи по ликвидации врага.

Что известно о контрнаступлении Вооруженных Сил

Украинские защитники из 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода 28 июня подняли наш флаг на Курдюмовской дамбе. Она находится на Бахмутском направлении Донецкой области.

Министр обороны Алексей Резников рассказал, что украинское военное командование еще не задействовало все резервы нашей армии в контрнаступлении. Он подчеркнул, что "главное событие" контрнаступательных действий еще впереди.

Руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк отметила, что сейчас можно говорить о результативной контрбатарейной борьбе на левом берегу Херсонской области. По ее словам, огневое поражение противника позволит подготовиться к контрнаступлению на этом направлении.