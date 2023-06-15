Враг ищет резервы, чтобы остановить ВСУ: как наши бойцы продвигаются на фронте

ВСУ приступили к наступательной операции. Наши бойцы медленно, но уверенно продвигаются вперед.

На Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлении продолжаются более интенсивные бои. Враг штурмует на определенных участках, но существенных успехов не имеет. Об этом 24 Каналу сказал генерал-лейтенант ВСУ в отставке, военный эксперт Игорь Романенко.

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Каковы перспективы

Что касается Бахмута, с нашей стороны есть определенные действия, которые носят атакующий характер. В частности, речь идет об участках вокруг Берховки и Клещиевки. Там происходит продвижение, но это процесс не быстрый. Используются резервы, которые ранее были введены дополнительно.

Солдаты так называемой "ДНР", заменившие вагнеровцев, россиянам не помогли. Они пытаются найти резервы и остановить это продвижение,

– отметил Романенко.

Что касается Юга, там боевые действия идут по трем направлениям. За 9 месяцев враг построил крепкую оборону, состоящую из трех линий. На этих направлениях выполняется задача по захвату позиций первой линии обороны врага.

Нужно понимать, что вторая линия еще более крепко оборудована – противотанковые рвы, минирование, весь комплекс. Быстро не будет. Это боевые действия, близкие к происходившим на Херсонском направлении,

– сказал военный эксперт.

Да, у нас сил для наступления больше. Но и противник должным образом подготовился.

Безусловно, есть потери. По оценкам Запада, у нас еще не использовано 90% резерва, а у россиян – 25 – 30%.

Впереди у нас тяжелые бои, чтобы в отдельных направлениях пробить вторую – третью линии обороны и, возможно, выйти на оперативное пространство. Или примут решение о перегруппировке и ударе там, где противник меньше подготовлен.

Романенко о продвижении ВСУ: смотрите видео

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