Не только траншеи: военный эксперт рассказал, как россияне готовятся к контрнаступлению ВСУ

Оккупанты боятся контрнаступательных действий украинской стороны. Враг пытается хоть как-то спасти ситуацию, но действует непоследовательно.

Об этом 24 Каналу рассказал Алексей Гетьман – ветеран российско-украинской войны, военный эксперт, майор запаса ВСУ. По его словам, тактика россиян точно не приведет к успеху.

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Не окопами единственными

Алексей Гетьман заметил, что, конечно, российские оккупационные войска готовятся обороняться. Впрочем, они не совсем понимают, что атаковать и воевать в обороне – это разные вещи.

К обороне нужно готовиться. Это не обязательно рыть какие-то траншеи и строить блиндажи,

– подчеркнул он.

Непременно, оборонная деятельность занимает много времени.

Враг паникует

Военный эксперт подчеркнул, что россияне точно знают, что контрнаступление неизбежно. Однако у врага нет информации о том, как именно и где он будет происходить. Поэтому у оккупантов паника.

"Они пытаются как-то его отсрочить или испортить, поэтому производят артиллерийскую подготовку – стреляют по всей линии столкновения", – пояснил он.

Конечно, панику порождает страх. Это хорошо прослеживается, учитывая информацию, которая распространяется российскими СМИ. Следовательно, даже небольшое продвижение ВСУ заставляет врага бояться.

Когда враг тебя боится – это предпосылка победы,

– сосредоточил внимание Гетман.

Украинский народ никогда не боялся своего врага и всегда смотрит ему в глаза.

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