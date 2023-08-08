ВСУ наступают и закрепляются на Мелитопольском и Бердянском направлениях, – Генштаб

В Генштабе рассказали, что происходило в течение 531 дня противостояния полномасштабной агрессии России против Украины. Российские захватчики начали готовиться к "выборам" на временно оккупированных территориях.

В течение суток произошло около 20 боевых столкновений. В Генштабе назвали высокой вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины со стороны России.

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Россия не прекращает террор гражданских

8 августа российские оккупанты нанесли 3 ракетных и 47 авиационных ударов. Также захватчики совершили 55 обстрелов из РСЗО по позициям ВСУ и населенным пунктам. К сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Государство-террорист разрушило жилые дома и другую гражданскую инфраструктуру.

Захватчики мечтают о "выборах"

Россияне начали подготовку к агитации в населенном пункте Стульнево Запорожской области, который находится под их временной оккупацией. Они хотят провести здесь "выборы" в единый день голосования в России 10 сентября.

Запланирован визит представителей партии "Единая Россия". Они хотят создать из местных коллаборантов информаторов и агитаторов.

Что известно об успехах ВСУ

Силы обороны продолжают наступательные операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Наши защитники закрепляются на достигнутых рубежах и ведут контрбатарейную борьбу.

За прошедшие сутки наша авиация нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. А наши артиллеристы и подразделения ракетных войск поразили вражеский склад боеприпасов, 2 пункта управления, 2 станции РЭБ и 5 артиллерийских средств на огневых позициях.

Какая ситуация на фронте

На Волынском и Полесском направлениях ситуация не претерпела существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях российская авиация нанесла удары в районах Гремячки и Леоновки Черниговской области. Также захватчики обстреляли из минометов и артиллерии более 15 населённых пунктов. Это Владимировка, Синьковка и Ясная Поляна на Черниговщине. Степок и Атинское в Сумской области. Пыльная, Гатище, Стрелечья на Харьковщине и другие места.

На Купянском направлении ВСУ держат оборону. В Харьковской области вражеская авиация нанесла удары в районах Синковки и Котляровки, а в Луганской области - в районе Новоселовского. Противник обстрелял из минометов и артиллерии более десяти населенных пунктов. Среди них Фиголовка, Новомлынск, Двуречная, Кучеровка, Купянск Харьковской области.



На Лиманском направлении авиация страны-агрессорки нанесла удары в районах Тернов, Серебрянки, Веселого и Спорного в Донецкой области и в районе Белогоровки на Луганщине. В Донецкой области вражеская артиллерия обстреляла Раздоловку и Спорное, а в Луганской области – Верхнекаменское и Белогоровку.

На Бахмутском направлении Силы обороны успешно отбили атаки россиян в окрестностях Клещиевки, что в Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах следующих населенных пунктов: Краматорск, Марково, Клещиевка, Северное, Нью-Йорк. Российская артиллерия обстреляла более 10 населенных пунктов, в том числе Ивановское, Марково, Богдановку, Орехово-Василовку, Васюковку.

На Авдеевском направлении ВСУ отразили атаки российских оккупантов в районах Авдеевки и Северного Донецкой области. Российская авиация атаковала районы Первомайского и Северного. А вражеская артиллерия обстреляла Тоненькое, Авдеевку, Соловьево, Первомайское и Карловку.

На Марьинском направлении Силы обороны сдерживают наступление россиян в районе Марьинки. Россия нанесла авиационный удар в районе Красногоровки. Артиллерийские обстрелы со стороны страны-агрессорки подверглись Красногоровка, Острое, Марьинка и Новомихайловка.

На Шахтерском направлении россияне захотели отбить утраченное положение в районе Старомайорского, но их попытки оказались тщетными. Вражеская авиация нанесла удары в районах Благодатного, Времевки и Старомайорского. Артиллерия противника обстреляла Угледар, Благодатное, Пречистовку, Водяное, Золотую Ниву, Старомайорское. Также артиллерийским обстрелам подвергся населенный пункту Левадное, что в Запорожской области.

На Запорожском направлении Россия нанесла авиационные удары в районах Новоданиловки и Работино Запорожской области. Артиллерия противника обстреляла более 15 населённых пунктов. Среди них Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Малые Щербаки Запорожской области и Никополь Днепропетровской области.

На Херсонском направлении россияне обстреляли из артиллерии более 10 населённых пунктов. Среди них Херсон, Никольское, Велетенское, а также Куцуруб и Очаков Николаевской области.

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