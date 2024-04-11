Операция должна быть выполнена до конца, – Свитан о возможном будущем контрнаступлении
Президент Владимир Зеленский отметил, что новое контрнаступление Сил обороны Украины будет более успешным. Здесь важно, чтобы было достаточное количество соответствующей техники.
Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, отметив, что важно, чтобы Запад наконец передал достаточное количество боеприпасов и военной техники.
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Очень нужно, чтобы Украина наконец получила западную авиацию. Также нужны будут соответствующие средства поражения для F-16.
Должна быть закончена операция
Как отметил Свитан, без надлежащей авиационной компоненты сложно осуществить прорыв сразу почти на сотню километров. А это как раз то, что нам нужно. Сразу выйти к азовскому побережью или же дойти до Армянска, который расположен на севере Крыма.
Без авиации удалось продвинуться на 15 – 20 километров. Но потом начались проблемы. Удалось вклиниться – и россияне сразу пытаются "срезать" этот выступ. Если выполнять контрнаступательные действия, было бы хорошо продвинуться на 70 – 80 километров. Операция должна быть завершена,
– сказал Свитан.
Понятно, что это возможно сделать только с надлежащей авиационной поддержкой. Поэтому важно, чтобы Запад наконец выделил достаточное количество самолетов и ракет для авиации.
Контрнаступление ВСУ: коротко
- Президент Владимир Зеленский заявил, что прошлогоднее контрнаступление было не столь успешным, как планировалось. Украина была "саботирована изнутри". Россияне знали, где Силы обороны собирались атаковать. Следующее контрнаступление будет более успешным.
- Уже есть новый план контрнаступления. Но для него нужна военная помощь. В том числе и от Соединенных Штатов Америки.
- Также Зеленский подчеркнул – чем меньше людей знает о планах украинского войска – тем быстрее будет победа. В том году план контрнаступления был на столе у Кремля еще до начала этих действий.