Не способны дать отпор ВСУ: Свитан сказал, что происходит с россиянами на левобережье Херсона

Российские оккупанты растягивают войско на левом берегу Херсонской области. А также активно передвигаются на военной технике, однако не могут дать серьезный отпор украинским войскам.

Ни Силы обороны, ни оккупанты не могут зарыться, поскольку поверхность совсем для этого не готова. Такой информацией с 24 Каналом поделился военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, добавив, что именно поэтому в Херсонской области постоянно происходит движение как с нашей стороны, так и с вражеской.

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Могут ли россияне вести наступательные действия

На территории левобережной Херсонщины в 40 – 50 километрах от Днепра оккупанты разместили 50 – 70 тысяч солдат. Фактически, российское оккупационное войско сосредоточено по линии от Кинбурнской косы до Энергодара Запорожской области. Кроме того, россияне постоянно проводят ротацию и около 7 тысяч армейцев обычно находятся в движении.

Конечно, плотность мала для удержания нескольких сотен километров фронта. Это практически нереально. Потому россияне в режиме активной обороны. У них есть фондовые рубежи на третьей линии, но пока они находятся между Днепром и третьей линией. Движение происходит без окапывания, но в мобильном режиме,

– объяснил полковник ВСУ в запасе.

Украинским военным проще работать артиллерией по противнику, поскольку правый берег гораздо выше. Кроме того, наш 155 миллиметровый калибр бьет на 7 – 8 километров дальше, чем российский 152 миллиметровый калибр. Силы обороны однозначно побеждают в контрбатарейной борьбе.

Какая основная проблема для Сил обороны

По словам Свитана, главная проблема для украинских военных – российская авиация. В частности, управляемые авиационные бомбы – УАБ, оккупанты десятками сбрасывают их на левый и правый берег Херсонщины.

УАБ Это один из видов авиационных боеприпасов, то есть авиационная бомба. Она оснащена аэродинамическими поверхностями и системой наведения для повышения точности попадания в цель. В России сейчас есть два типа управляемых бомб: те, которые сразу проектировались как управляемые бомбы и полноценно производятся на заводах. К примеру, УПАБ-1500В; фугасные советские бомбы, к которым россияне крепят модули коррекции и управления полетом. Это ФАБ-250, ФАБ-500, ФАБ-1500.

"Не можем с ними сейчас бороться, пока не появится хотя бы один дальний зенитно-ракетный комплекс, например SAMP/T или Patriot. Тогда можно будет отогнать на 100 километров российскую авиацию от берега Днепра", – подчеркнул летчик-инструктор.

Тем не менее украинская авиация достаточно неплохо помогает защитникам на левом берегу. А авиацию на 50 километров прикрывают имеющиеся ЗРК среднего радиуса действия.

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С каких направлений враг перебрасывает солдат

Свитан предположил, что россияне пока не передислоцируют военных из Авдеевки, Бахмута, Донецкого и Луганского направлений. Пока оккупанты перебрасывают войско из новосформированных частей в России. Оккупантов курсируют по следующему маршруту: Ростов – Мариуполь – Бердянск – Мелитополь, а затем происходит движение на несколько направлений:

Херсон;

Каховка;

Скадовск.

До боевой готовности им еще далеко, поэтому растаскивают войско по линии фронта, ставя задачу – оборонять. А нас пытаются сдержать благодаря авиации и артиллерии, которой еще достаточно на левом берегу,

– подчеркнул Роман Свитан.

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