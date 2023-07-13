Нельзя сравнивать с крейсером "Москва": чем грозит новый российский корабль "Циклон"
Российские захватчики ввели в состав Черноморского флота корабль "Циклон". Его построили на заводе "Залив" во временно оккупированной Керчи.
Об этом 24 Каналу рассказал заместитель начальника штаба ВМС Украины (2004 – 2020) Андрей Рыженко. По его словам, "Циклон" вообще не стоит сравнивать с утопленной "Москвой". Этот корабль – на два класса ниже крейсера.
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Чем опасен "Циклон"
Как отметил Рыженко, "Циклон" – первый корабль проекта 22800 "Каракурт" в Черном море. По классу – это легкий корвет. Его тоннажность – 870 тонн, что в 13 раз меньше "Москвы". А длина – 67 метров.
Его Россия начала строить после того, как мы отказались поставлять газовые турбины для кораблей большего класса с начала войны. Речь идет о фрегатах из "адмиральской" серии. Когда они поняли, что газовых турбин не будет, начали делать меньшие корабли. Строили его с 2016 года. Довольно долго,
– отметил Рыженко.
Такое длительное время свидетельствует, что оккупантам пришлось многое доводить до ума с этим кораблем. Скорее всего, у них были проблемы с дизельными двигателями, которые они должны были делать самостоятельно.
Рыженко рассказал детали о новом корабле оккупантов "Циклон": смотрите видео
Скорее всего, "Циклон" будет находиться в Азовском море и будет базироваться возле временно оккупированного Мариуполя. Он представляет опасность для Украины.
Этот корабль может стрелять 8 ракетами "Калибр". До конца года оккупанты планируют построить еще 2 таких корабля в Керчи. И, вероятнее всего, их разместят в Азовском море,
– заметил Рыженко.
Военная помощь для Украины: коротко
- Украина постепенно получает все больше вооружение от международных партнеров. Ранее Великобритания передала Украине крылатые ракеты Storm Shadow, а впоследствии Франция также согласилась предоставить такое оружие.
- На саммите НАТО в Вильнюсе были ожидания, что США согласятся передать ракеты ATACMS. Однако это вопрос пока не удалось решить.
- Также Украина получила кассетные боеприпасы от США. Они помогут более эффективно уничтожать российскую пехоту в окопах.