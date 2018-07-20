Коридор затмений: чего нельзя делать, чтобы не навредить здоровью

Мир вступает в коридор затмений, который начался солнечным затмением 13 июля, а завершится лунным затмением 27 июля 2018 года. И уже 11 августа земляне увидят очередное солнечное затмение. Это необычное явление имеет немалое влияние и на организм человека.

Коридор затмений – что это такое? Это период между затмениями, даты которых расположены близко друг к другу. Начнется он 13 июля, а закончится 11 августа.

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Со слов астрологов, любое затмение имеет серьезное влияние как на человека, так и на планету в целом. Солнце отвечает за жизненную энергию, волю, силу духа и творчество, а Луна – за духовный мир, интуицию и подсознание.

Что интересно, между всеми тремя затмениями – 13 июля, 27 июля и 11 августа проходит по две недели. А действие затмений ощущается за неделю до события и еще неделю после него. Такой период будет крайне тяжелым. Все события, произошедшие в "коридоре затмений", принимают фатальный характер, и в дальнейшем будут иметь большое влияние на вашу жизнь.

В период затмений необходимо быть осторожными. В частности, не стоит начинать новые проекты и планировать путешествия. Также нельзя планировать свадеб вплоть до ноября включительно – брак может быть очень проблемным и закончиться разводом.

Какое влияние имеет "коридор затмений" на здоровье? В период коридора затмений не стоит проводить плановые операции – выздоровление будет затяжным и тяжелым. В "коридоре затмений" повышенная вероятность интоксикаций и отравлений – поэтому тщательно контролируйте свое питание.

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Кроме того, могут возникать проблемы со зрением и ушами, неблагоприятному воздействию подвергается и голова. Также возможно ухудшение состояния здоровья у людей с хроническими заболеваниями, особенно сердечно-сосудистой системы.

Что делать, чтобы избежать влияния "коридора затмений"? Не перенапрягайте органы зрения, старайтесь не переохлаждаться и избегайте сквозняков.

В период между затмениями позвольте себе полноценный отдых и оздоровительные процедуры, постарайтесь находиться в приятной среде и медитируйте.

К слову, ведическое учение Тантра-Джйотиш рекомендует в периоды затмений:

- не смотреть на само затмение;

- во время затмения следует оставаться дома и избегать скоплений людей;

- воздержаться от принятия важных решений.

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