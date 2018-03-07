Королева Елизавета II очаровала весенним ярким образом: волшебные фото
Королева Великобритании Елизавета II очаровала стильным и изящным костюмом на официальном мероприятии.
Королева в 91 год не отказывается от пышных светских мероприятий. Так, Елизавета II посетила Международную морскую организацию в Лондоне, которая устроила торжественный прием в честь юбилейной семидесятой годовщины.
Читайте также: Елизавета II посетила показ на Неделе моды в Лондоне: волшебные фото
Для торжества глава королевской семьи Великобритании выбрала яркое фиолетовое пальто прямого покроя, которое очень подошло Елизавете II. Стильный и весенний образ королева дополнила элегантной шляпкой с цветами, которая является уже традиционным аксессуаром представительницы британской монархии.
Кроме этого, Елизавета II надела лаковые черные туфли от бренда Gucci, перчатки и взяла маленькую сумочку, что тоже уже является привычным элементом стильных "луков" королевы. Не забыла глава Великобритании и про массивную брошь, которую королева всегда тщательно подбирает к каждому наряду.
Королева Елизавета ІІ
Королева Великобритании на светском мероприятии
Елизавета II на торжествах по случаю юбилея морской организации