Королева Елизавета II очаровала весенним ярким образом: волшебные фото

Королева Великобритании Елизавета II очаровала стильным и изящным костюмом на официальном мероприятии.

Королева в 91 год не отказывается от пышных светских мероприятий. Так, Елизавета II посетила Международную морскую организацию в Лондоне, которая устроила торжественный прием в честь юбилейной семидесятой годовщины.

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Для торжества глава королевской семьи Великобритании выбрала яркое фиолетовое пальто прямого покроя, которое очень подошло Елизавете II. Стильный и весенний образ королева дополнила элегантной шляпкой с цветами, которая является уже традиционным аксессуаром представительницы британской монархии.

Кроме этого, Елизавета II надела лаковые черные туфли от бренда Gucci, перчатки и взяла маленькую сумочку, что тоже уже является привычным элементом стильных "луков" королевы. Не забыла глава Великобритании и про массивную брошь, которую королева всегда тщательно подбирает к каждому наряду.



Королева Елизавета ІІ



Королева Великобритании на светском мероприятии