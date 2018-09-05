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Королева Елизавета ІІ выбирает необычные зонты: яркая фотоподборка

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Королева Елизавета ІІ
Королева Елизавета ІІ / Getty images

Для жителей Лондона дождливая погода – это обычное явление. Поэтому даже представители королевской семьи всегда готовы к изменению погодных условий. Не отстает в этом и королева Елизавета II, которая выбирает необычные зонтики для каждого своего выхода.

Ее Величество несмотря на упорную консервативность все же любит иметь особенные вещи в гардеробе. Так, королева Елизавета II может похвастаться немалой коллекцией брошей и рукавиц, которые она демонстрирует во время каждого выхода. А если речь идет о пальто и шляпках, то в этом никто не сравнится с монархом.

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И мало кто обращал внимание, что Елизавета II любит необычные зонты. Монарх в дождливую погоду щеголяет перед фотографами изделиями, сделанными под заказ для каждого ее выхода. Все зонты королевы идеально подходят к нарядам монарха, ведь дизайнеры делают ручку и одну полоску такого же цвета, что и одежда Ее Величества. Это выглядит очень стильно и эффектно.

Как отмечают пользователи сети, Елизавета II начала подбирать особые зонты с 1993 года. Они идеально сочетаются с немалым гардеробом Ее Величества.


Королева Елизавета ІІ


Стиль королевы Великобритании


Зонты Ее Величества


Образы королевы Великобритании


Зонты королевы


Осенние образы Елизаветы II

Королева Елизавета ІІ подбирает особые зонты


Королева Елизавета II на светском событии

Все фото – Getty Images

Теги: LifeStyle Королівська сім'я Елизавета II
Источник: 24 Канал
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