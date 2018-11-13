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      Королева Испании потрясла стильным нарядом в Перу: эффектные фото

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      Королева Летиция в Перу
      Королева Летиция в Перу / newmyroyals.com

      Испанская королева Летиция в очередной раз подтвердила свой неофициальный статус "иконы стиля". Представительница королевской семьи в очередной раз ошеломила общественность стильным нарядом.

      Известно, что король Филипп VI отправился в запланированную международную поездку. Сопровождала монарха его очаровательная жена Летиция. В понедельник, 12 ноября, королевская чета наведалась в Перу, где встретилась с президентом Мартином Вискарра и первой леди Марибель Диас Кабельо.

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      Ко встрече с высокопоставленными должностными лицами королева Летиция подготовилась заранее. Эффектная испанка надела роскошное черно-белое платье с рукавом от Carolina Herrera. Наряд подчеркнул стройную фигуру жены монарха.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Reina Letizia (@reinaletiziaes)

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Reina Letizia (@reinaletiziaes)

       

      Летиция подобрала к стильному платью туфли-лодочки и лаконичные украшения. Кроме этого, перед журналистами королева позировала с маленьким светлым клатчем. Волосы жена монарха собрала в прическу и сделала макияж с акцентом на глаза.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

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      Согласно официальному анонсу дворца, королевская чета пробудет в Перу в течение 3 дней. За это время король Филипп VI и Летиция примут участие в ряде мероприятий, направленных на укрепление двусторонних отношений между двумя странами.

      Теги: LifeStyle Перу
      Источник: 24 Канал
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