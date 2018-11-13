Королева Испании потрясла стильным нарядом в Перу: эффектные фото

Испанская королева Летиция в очередной раз подтвердила свой неофициальный статус "иконы стиля". Представительница королевской семьи в очередной раз ошеломила общественность стильным нарядом.

Известно, что король Филипп VI отправился в запланированную международную поездку. Сопровождала монарха его очаровательная жена Летиция. В понедельник, 12 ноября, королевская чета наведалась в Перу, где встретилась с президентом Мартином Вискарра и первой леди Марибель Диас Кабельо.

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Ко встрече с высокопоставленными должностными лицами королева Летиция подготовилась заранее. Эффектная испанка надела роскошное черно-белое платье с рукавом от Carolina Herrera. Наряд подчеркнул стройную фигуру жены монарха.

Летиция подобрала к стильному платью туфли-лодочки и лаконичные украшения. Кроме этого, перед журналистами королева позировала с маленьким светлым клатчем. Волосы жена монарха собрала в прическу и сделала макияж с акцентом на глаза.

Согласно официальному анонсу дворца, королевская чета пробудет в Перу в течение 3 дней. За это время король Филипп VI и Летиция примут участие в ряде мероприятий, направленных на укрепление двусторонних отношений между двумя странами.