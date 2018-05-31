Королева Испании пришла на официальное мероприятие в кожаных брюках
Королева Испании Летисия появилась на официальном мероприятии в необычном для представителей королевских семей образе – кожаных брюках.
Для посещения церемонии открытия 13-го Международного семинара по языку и журналистики в монастыре Юсо в Сан-Мильян-де-ла-Коголло 45-летняя жена короля Фелипе VI выбрала сексуальные кожаные штаны и легкое пальто в мелкий геометрический принт, сообщает издание НВ.
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Королева Испании Летисия
Свой образ королева дополнила черной футболкой под цвет брюк, черной сумкой-клатчем в форме конверта, а также туфлями-лодочками на высоком каблуке.
Королева Испании Летисия
Королева Испании Летисия
Источник: 24 Канал
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