Новости о коронавирусе 5 апреля: первая жертва во Львове, влияние пандемии на рынок труда
Во Львове от коронавируса умер первый человек, а в Закарпатье выздоровела первая пациентка. Минздрав определил перечень больниц для госпитализации больных. В ВСУ незначительная вспышка коронавируса. Иран возобновляет экономическую активность, а в Эквадоре не успевают хоронить умерших. Последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 5 апреля.
Новости о коронавирусе в Украине 5 апреля
По состоянию на утро 5 апреля в Украине зафиксировали уже 1251 случай заболевания коронавирусом. От инфекции умерли уже 32 человек, а 25 – смогли выздороветь.
Важно COVID-19: статистика заболеваемости и смертности по странам
Статистика заболевания коронавирусом по областям Украины:
- Киев – 225 случаев;
- Черновицкая область – 220 случаев;
- Тернопольская область – 160 случаев;
- Ивано-Франковская область – 105 случаев;
- Киевская область – 82 случая;
- Винницкая область – 75 случаев;
- Черкасская область – 60 случаев;
- Сумская область – 49 случаев;
- Запорожская область – 39 случаев;
- Ровненская область – 38 случаев;
- Кировоградская область – 37 случаев;
- Закарпатская область – 28 случаев;
- Одесская область – 26 случаев;
- Волынская область – 19 случаев;
- Львовская область – 15 случаев;
- Днепропетровская область – 14 случаев;
- Житомирская область – 11 случаев;
- Херсонская область – 10 случаев;
- Хмельницкая область – 10 случаев;
- Полтавская область – 9 случаев;
- Донецкая область – 8 случаев;
- Черниговская область – 7 случаев.
- Луганская область – 3 случая;
- Харьковская область – 1 случай;
Сейчас Николаевская область остается единственной в Украине, где не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом.
К слову В Украине подтвердили 1251 случай заражения коронавирусом: 32 человека умерли
Данные о ситуации с эпидемией на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также АР Крым и города Севастополя отсутствуют. Впрочем оккупанты заявляют, что в Крыму 20 случаев заболевания, в Севастополе – еще 5.
Главные новости о коронавирусе в Украине за 5 апреля
- Минздрав определил больницы первой волны для госпитализации больных коронавирусом. В Министерстве объяснили, что это было сделано, поскольку госпитализированные должны получать все необходимые медицинские услуги без необходимости перевода в другую больницу при ухудшении состояния.
- В Вооруженных силах Украины зафиксировали уже три случая заболевания коронавирусом. Из-за этого на самоизоляции находятся сразу 114 украинских военных.
- Во Львовской области умерла первая жертва коронавируса. Речь идет о 70-летнем пенсионере, который жил в самом Львове.
- На Закарпатье новости наоборот положительные. Там от коронавируса выздоровела первая пациентка. Ею была тоже пожилая, 68-летняя жительница Мукачева.
- Нацбанк подсчитал влияние коронавируса на рынок труда. По данным госрегулятора банковской сферы, уже за вторую неделю ограничений количество вакансий уменьшилось на 34%.
Как не занести домой коронавирус, советы по дезинфекции / инфографика 24 канала
Новости о коронавирусе в мире 5 апреля
- Целая семья из США заболела коронавирусом в украинской Умани. Речь идет о 48-летней женщине, 18-летней дочери и 16-летнего сына хасида, который ранее умер от инфекции.
- В Эквадоре не успевают хоронить умерших от эпидемии коронавируса. Тела жертв инфекции лежат под открытым небом на улицах городов страны.
- Из-за эпидемии коронавируса в Великобритании досрочно выпустят из тюрем более 4 тысячи заключенных. Все для того, чтобы предотвратить распространение инфекции.
- В Иране решили не учитывать пандемию коронавируса и частично восстановить экономическую деятельность страны. Планируют сделать это уже с 11 апреля.
Коронавирус в отдельных странах мира (по состоянию на утро 5 апреля):
- США – 311 тысяч больных, 8 тысяч 454 человек умерли и 14 тысяч 800 выздоровели;
- Италия – 124 тысяч больных, 15 тысяч 362 человек умерли и 20 тысяч 996 выздоровели;
- Испания – 130 тысяч больных, 12 тысяч 418 умерли и 38 тысяч выздоровели;
- Франция – 89 тысяч больных, 7 тысяч 560 умерли и 15 тысяч выздоровели;
- Россия – 5 тысяч 389 больных, 45 человек умерли и 355 выздоровели;
- Польша – 3 тысяч 834 больных, 84 умерли и 134 выздоровели.
В Эквадоре не успевают хоронить жертв коронавируса / фото: AFP
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