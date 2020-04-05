Новости о коронавирусе 5 апреля: первая жертва во Львове, влияние пандемии на рынок труда

Во Львове от коронавируса умер первый человек, а в Закарпатье выздоровела первая пациентка. Минздрав определил перечень больниц для госпитализации больных. В ВСУ незначительная вспышка коронавируса. Иран возобновляет экономическую активность, а в Эквадоре не успевают хоронить умерших. Последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 5 апреля.

Новости о коронавирусе в Украине 5 апреля

По состоянию на утро 5 апреля в Украине зафиксировали уже 1251 случай заболевания коронавирусом. От инфекции умерли уже 32 человек, а 25 – смогли выздороветь.

Важно COVID-19: статистика заболеваемости и смертности по странам

Статистика заболевания коронавирусом по областям Украины:

Киев – 225 случаев;

Черновицкая область – 220 случаев;

Тернопольская область – 160 случаев;

Ивано-Франковская область – 105 случаев;

Киевская область – 82 случая;

Винницкая область – 75 случаев;

Черкасская область – 60 случаев;

Сумская область – 49 случаев;

Запорожская область – 39 случаев;

Ровненская область – 38 случаев;

Кировоградская область – 37 случаев;

Закарпатская область – 28 случаев;

Одесская область – 26 случаев;

Волынская область – 19 случаев;

Львовская область – 15 случаев;

Днепропетровская область – 14 случаев;

Житомирская область – 11 случаев;

Херсонская область – 10 случаев;

Хмельницкая область – 10 случаев;

Полтавская область – 9 случаев;

Донецкая область – 8 случаев;

Черниговская область – 7 случаев.

Луганская область – 3 случая;

Харьковская область – 1 случай;

Сейчас Николаевская область остается единственной в Украине, где не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом.

К слову В Украине подтвердили 1251 случай заражения коронавирусом: 32 человека умерли

Данные о ситуации с эпидемией на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также АР Крым и города Севастополя отсутствуют. Впрочем оккупанты заявляют, что в Крыму 20 случаев заболевания, в Севастополе – еще 5.

Главные новости о коронавирусе в Украине за 5 апреля

Минздрав определил больницы первой волны для госпитализации больных коронавирусом. В Министерстве объяснили, что это было сделано, поскольку госпитализированные должны получать все необходимые медицинские услуги без необходимости перевода в другую больницу при ухудшении состояния.

В Вооруженных силах Украины зафиксировали уже три случая заболевания коронавирусом. Из-за этого на самоизоляции находятся сразу 114 украинских военных.

Во Львовской области умерла первая жертва коронавируса. Речь идет о 70-летнем пенсионере, который жил в самом Львове.

На Закарпатье новости наоборот положительные. Там от коронавируса выздоровела первая пациентка. Ею была тоже пожилая, 68-летняя жительница Мукачева.

Нацбанк подсчитал влияние коронавируса на рынок труда. По данным госрегулятора банковской сферы, уже за вторую неделю ограничений количество вакансий уменьшилось на 34%.



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Новости о коронавирусе в мире 5 апреля

Коронавирус в отдельных странах мира (по состоянию на утро 5 апреля):

США – 311 тысяч больных, 8 тысяч 454 человек умерли и 14 тысяч 800 выздоровели;

Италия – 124 тысяч больных, 15 тысяч 362 человек умерли и 20 тысяч 996 выздоровели;

Испания – 130 тысяч больных, 12 тысяч 418 умерли и 38 тысяч выздоровели;

Франция – 89 тысяч больных, 7 тысяч 560 умерли и 15 тысяч выздоровели;

Россия – 5 тысяч 389 больных, 45 человек умерли и 355 выздоровели;

Польша – 3 тысяч 834 больных, 84 умерли и 134 выздоровели.



В Эквадоре не успевают хоронить жертв коронавируса / фото: AFP