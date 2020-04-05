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      Новости о коронавирусе 5 апреля: первая жертва во Львове, влияние пандемии на рынок труда

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      Новости о коронавирусе в Украине и мире 5 апреля / edition.cnn.com

      Во Львове от коронавируса умер первый человек, а в Закарпатье выздоровела первая пациентка. Минздрав определил перечень больниц для госпитализации больных. В ВСУ незначительная вспышка коронавируса. Иран возобновляет экономическую активность, а в Эквадоре не успевают хоронить умерших. Последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 5 апреля.

      Новости о коронавирусе в Украине 5 апреля

      По состоянию на утро 5 апреля в Украине зафиксировали уже 1251 случай заболевания коронавирусом. От инфекции умерли уже 32 человек, а 25 – смогли выздороветь.

      Важно COVID-19: статистика заболеваемости и смертности по странам

      Статистика заболевания коронавирусом по областям Украины:

      • Киев – 225 случаев;
      • Черновицкая область – 220 случаев;
      • Тернопольская область – 160 случаев;
      • Ивано-Франковская область – 105 случаев;
      • Киевская область – 82 случая;
      • Винницкая область – 75 случаев;
      • Черкасская область – 60 случаев;
      • Сумская область – 49 случаев;
      • Запорожская область – 39 случаев;
      • Ровненская область – 38 случаев;
      • Кировоградская область – 37 случаев;
      • Закарпатская область – 28 случаев;
      • Одесская область – 26 случаев;
      • Волынская область – 19 случаев;
      • Львовская область – 15 случаев;
      • Днепропетровская область – 14 случаев;
      • Житомирская область – 11 случаев;
      • Херсонская область – 10 случаев;
      • Хмельницкая область – 10 случаев;
      • Полтавская область – 9 случаев;
      • Донецкая область – 8 случаев;
      • Черниговская область – 7 случаев.
      • Луганская область – 3 случая;
      • Харьковская область – 1 случай;

      Сейчас Николаевская область остается единственной в Украине, где не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом.

      К слову В Украине подтвердили 1251 случай заражения коронавирусом: 32 человека умерли

      Данные о ситуации с эпидемией на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также АР Крым и города Севастополя отсутствуют. Впрочем оккупанты заявляют, что в Крыму 20 случаев заболевания, в Севастополе – еще 5.

      Главные новости о коронавирусе в Украине за 5 апреля


      Как не занести домой коронавирус, советы по дезинфекции / инфографика 24 канала

      Новости о коронавирусе в мире 5 апреля

      Коронавирус в отдельных странах мира (по состоянию на утро 5 апреля):

      • США – 311 тысяч больных, 8 тысяч 454 человек умерли и 14 тысяч 800 выздоровели;
      • Италия – 124 тысяч больных, 15 тысяч 362 человек умерли и 20 тысяч 996 выздоровели;
      • Испания – 130 тысяч больных, 12 тысяч 418 умерли и 38 тысяч выздоровели;
      • Франция – 89 тысяч больных, 7 тысяч 560 умерли и 15 тысяч выздоровели;
      • Россия – 5 тысяч 389 больных, 45 человек умерли и 355 выздоровели;
      • Польша – 3 тысяч 834 больных, 84 умерли и 134 выздоровели.


      В Эквадоре не успевают хоронить жертв коронавируса / фото: AFP

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Здоровье
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