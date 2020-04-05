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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ПОМЕР ІВАН ВАКАРЧУК КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ПОМЕР ІВАН ВАКАРЧУК КОРОНАВІРУС COVID-19

      Новини про коронавірус 5 квітня: перша жертва у Львові, вплив пандемії на ринок праці

      -
      Новини про коронавірус в Україні та світі 5 квітня / edition.cnn.com

      У Львові від коронавірусу померла перша людина, а на Закарпатті одужала перша пацієнтка. МОЗ визначив перелік лікарень для госпіталізації хворих. У ЗСУ незначний спалах коронавірусу. Іран відновлює економічну активність, а в Еквадорі не встигають хоронити померлих. Останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 5 квітня.

      Новини про коронавірус в Україні 5 квітня

      Станом на ранок 5 квітня в Україні зафіксували вже 1251 випадок захворювання на коронавірус. Від інфекції померли вже 32 людей, а 25 – змогли одужати.

      Важливо COVID-19: статистика захворюваності і смертності по країнах

      Статистика захворювання на коронавірус по областях України:

      • місто Київ — 225 випадків;
      • Чернівецька область — 220 випадків;
      • Тернопільська область — 160 випадків;
      • Івано-Франківська область — 105 випадків;
      • Київська область — 82 випадки;
      • Вінницька область — 75 випадків;
      • Черкаська область — 60 випадків;
      • Сумська область — 49 випадків;
      • Запорізька область — 39 випадків;
      • Рівненська область — 38 випадків;
      • Кіровоградська область — 37 випадків;
      • Закарпатська область — 28 випадків;
      • Одеська область — 26 випадків;
      • Волинська область — 19 випадків;
      • Львівська область — 15 випадків;
      • Дніпропетровська область — 14 випадків;
      • Житомирська область — 11 випадків;
      • Херсонська область — 10 випадків;
      • Хмельницька область — 10 випадків;
      • Полтавська область — 9 випадків;
      • Донецька область — 8 випадків;
      • Чернігівська область — 7 випадків.
      • Луганська область — 3 випадки;
      • Харківська область — 1 випадок;

      Наразі Миколаївська область залишається єдиною в Україні, де досі не зафіксовано жодного випадку захворювання на коронавірус.

      До слова В Україні підтвердили 1251 випадок зараження коронавірусом: 32 людини померли

      Дані про ситуацію з епідемією на окупованих територіях Донецької і Луганської областей, а також АР Крим і міста Севастополя відсутні. Втім окупанти заявляють, що у Криму 20 випадків захворювання, у Севастополі – ще 5.

      Головні новини про коронавірус в Україні за 5 квітня


      Як не занести додому коронавірус, покради з дезінфекції / інфографіка 24 каналу

      Новини про коронавірус у світі 5 квітня

      Коронавірус в окремих країнах світу (станом на ранок 5 квітня):

      • США – 311 тисяч хворих, 8 тисяч 454 людей померли і 14 тисяч 800 одужали;
      • Італія – 124 тисяч хворих, 15 тисяч 362 людей померли і 20 тисяч 996 одужали;
      • Іспанія – 130 тисяч хворих, 12 тисяч 418 померли і 38 тисяч одужали;
      • Франція – 89 тисяч хворих, 7 тисяч 560 померли і 15 тисяч одужали;
      • Росія – 5 тисяч 389 хворих, 45 людей померли і 355 одужали;
      • Польща – 3 тисячі 834 хворих, 84 померли і 134 одужали.


      В Еквадорі не встигають хоронити жертв коронавірусу / фото: AFP

      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Здоров'я Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Новини України Коронавірус COVID-19
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