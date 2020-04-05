Новини про коронавірус 5 квітня: перша жертва у Львові, вплив пандемії на ринок праці
У Львові від коронавірусу померла перша людина, а на Закарпатті одужала перша пацієнтка. МОЗ визначив перелік лікарень для госпіталізації хворих. У ЗСУ незначний спалах коронавірусу. Іран відновлює економічну активність, а в Еквадорі не встигають хоронити померлих. Останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 5 квітня.
Новини про коронавірус в Україні 5 квітня
Станом на ранок 5 квітня в Україні зафіксували вже 1251 випадок захворювання на коронавірус. Від інфекції померли вже 32 людей, а 25 – змогли одужати.
Важливо COVID-19: статистика захворюваності і смертності по країнах
Статистика захворювання на коронавірус по областях України:
- місто Київ — 225 випадків;
- Чернівецька область — 220 випадків;
- Тернопільська область — 160 випадків;
- Івано-Франківська область — 105 випадків;
- Київська область — 82 випадки;
- Вінницька область — 75 випадків;
- Черкаська область — 60 випадків;
- Сумська область — 49 випадків;
- Запорізька область — 39 випадків;
- Рівненська область — 38 випадків;
- Кіровоградська область — 37 випадків;
- Закарпатська область — 28 випадків;
- Одеська область — 26 випадків;
- Волинська область — 19 випадків;
- Львівська область — 15 випадків;
- Дніпропетровська область — 14 випадків;
- Житомирська область — 11 випадків;
- Херсонська область — 10 випадків;
- Хмельницька область — 10 випадків;
- Полтавська область — 9 випадків;
- Донецька область — 8 випадків;
- Чернігівська область — 7 випадків.
- Луганська область — 3 випадки;
- Харківська область — 1 випадок;
Наразі Миколаївська область залишається єдиною в Україні, де досі не зафіксовано жодного випадку захворювання на коронавірус.
До слова В Україні підтвердили 1251 випадок зараження коронавірусом: 32 людини померли
Дані про ситуацію з епідемією на окупованих територіях Донецької і Луганської областей, а також АР Крим і міста Севастополя відсутні. Втім окупанти заявляють, що у Криму 20 випадків захворювання, у Севастополі – ще 5.
Головні новини про коронавірус в Україні за 5 квітня
- МОЗ визначив лікарні першої хвилі для госпіталізації хворих на коронавірус. У Міністерстві пояснили, що це було зроблено, позаяк госпіталізовані мають отримувати всі необхідні медичні послуги без необхідності переведення до іншої лікарні при погіршенні стану.
- У Збройних силах України зафіксували вже три випадки захворювання на коронавірус. Через це на самоізоляції перебувають одразу 114 українських військових.
- У Львівській області померла перша жертва коронавірусу. Мовиться про 70-річного пенсіонера, який мешкав у самому Львові.
- На Закарпатті новини навпаки позитивні. Там від коронавірусу одужала перша пацієнтка. Нею була теж літня, 68-річна мешканка Мукачева.
- Нацбанк підрахував вплив коронавірусу на ринок праці. За даними держрегулятора банківської сфери, вже за другий тиждень обмежень кількість вакансій зменшилася на 34%.
Як не занести додому коронавірус, покради з дезінфекції / інфографіка 24 каналу
Новини про коронавірус у світі 5 квітня
- Ціла родина зі США захворіла на коронавірус в українській Умані. Мовиться про 48-річну дружину, 18-річну доньку і 16-річного сина хасида, який раніше помер від інфекції.
- В Еквадорі не встигають ховати померлих від епідемії коронавірусу. Тіл з жертвами інфекції лежать просто неба на вулицях міст країни.
- Через епідемію коронавірусу у Великій Британії достроково випустять з в'язниць понад 4 тисячі ув'язнених. Усе для того, аби запобігти поширенню інфекції.
- В Ірані вирішили не зважати на пандемію коронавірусу і частково відновити економічну діяльність країни. Планують зробити це вже з 11 квітня.
Коронавірус в окремих країнах світу (станом на ранок 5 квітня):
- США – 311 тисяч хворих, 8 тисяч 454 людей померли і 14 тисяч 800 одужали;
- Італія – 124 тисяч хворих, 15 тисяч 362 людей померли і 20 тисяч 996 одужали;
- Іспанія – 130 тисяч хворих, 12 тисяч 418 померли і 38 тисяч одужали;
- Франція – 89 тисяч хворих, 7 тисяч 560 померли і 15 тисяч одужали;
- Росія – 5 тисяч 389 хворих, 45 людей померли і 355 одужали;
- Польща – 3 тисячі 834 хворих, 84 померли і 134 одужали.
В Еквадорі не встигають хоронити жертв коронавірусу / фото: AFP
Читайте також
-
Випуск новин за 13:00: Перша жертва COVID-19 у Львові. Карантин у Москвісьогодні , 13:51
-
В Умані коронавірусом заразилася родина з СШАсьогодні , 11:24
-
Випуск новин за 11:00: Пожежа на Хрещатику. Ситуація на фронтісьогодні , 11:44
-
Українських лікарів в Італії привітали піснями Руслани: відеосьогодні , 12:07
-
Страшна ДТП на Донбасі за участю прикордонника та військового: є загиблі та травмованісьогодні , 13:14
-
Коронавірус в Україні: Київ дезінфікуватиме спецтехніка Нацгвардіїсьогодні , 12:45