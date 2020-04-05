Новини про коронавірус 5 квітня: перша жертва у Львові, вплив пандемії на ринок праці

У Львові від коронавірусу померла перша людина, а на Закарпатті одужала перша пацієнтка. МОЗ визначив перелік лікарень для госпіталізації хворих. У ЗСУ незначний спалах коронавірусу. Іран відновлює економічну активність, а в Еквадорі не встигають хоронити померлих. Останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 5 квітня.

Новини про коронавірус в Україні 5 квітня

Станом на ранок 5 квітня в Україні зафіксували вже 1251 випадок захворювання на коронавірус. Від інфекції померли вже 32 людей, а 25 – змогли одужати.

Важливо COVID-19: статистика захворюваності і смертності по країнах

Статистика захворювання на коронавірус по областях України:

місто Київ — 225 випадків;

Чернівецька область — 220 випадків;

Тернопільська область — 160 випадків;

Івано-Франківська область — 105 випадків;

Київська область — 82 випадки;

Вінницька область — 75 випадків;

Черкаська область — 60 випадків;

Сумська область — 49 випадків;

Запорізька область — 39 випадків;

Рівненська область — 38 випадків;

Кіровоградська область — 37 випадків;

Закарпатська область — 28 випадків;

Одеська область — 26 випадків;

Волинська область — 19 випадків;

Львівська область — 15 випадків;

Дніпропетровська область — 14 випадків;

Житомирська область — 11 випадків;

Херсонська область — 10 випадків;

Хмельницька область — 10 випадків;

Полтавська область — 9 випадків;

Донецька область — 8 випадків;

Чернігівська область — 7 випадків.

Луганська область — 3 випадки;

Харківська область — 1 випадок;

Наразі Миколаївська область залишається єдиною в Україні, де досі не зафіксовано жодного випадку захворювання на коронавірус.

До слова В Україні підтвердили 1251 випадок зараження коронавірусом: 32 людини померли

Дані про ситуацію з епідемією на окупованих територіях Донецької і Луганської областей, а також АР Крим і міста Севастополя відсутні. Втім окупанти заявляють, що у Криму 20 випадків захворювання, у Севастополі – ще 5.

Головні новини про коронавірус в Україні за 5 квітня

МОЗ визначив лікарні першої хвилі для госпіталізації хворих на коронавірус. У Міністерстві пояснили, що це було зроблено, позаяк госпіталізовані мають отримувати всі необхідні медичні послуги без необхідності переведення до іншої лікарні при погіршенні стану.

У Збройних силах України зафіксували вже три випадки захворювання на коронавірус. Через це на самоізоляції перебувають одразу 114 українських військових.

У Львівській області померла перша жертва коронавірусу. Мовиться про 70-річного пенсіонера, який мешкав у самому Львові.

На Закарпатті новини навпаки позитивні. Там від коронавірусу одужала перша пацієнтка. Нею була теж літня, 68-річна мешканка Мукачева.

Нацбанк підрахував вплив коронавірусу на ринок праці. За даними держрегулятора банківської сфери, вже за другий тиждень обмежень кількість вакансій зменшилася на 34%.



Як не занести додому коронавірус, покради з дезінфекції / інфографіка 24 каналу

Новини про коронавірус у світі 5 квітня

Коронавірус в окремих країнах світу (станом на ранок 5 квітня):

США – 311 тисяч хворих, 8 тисяч 454 людей померли і 14 тисяч 800 одужали;

Італія – 124 тисяч хворих, 15 тисяч 362 людей померли і 20 тисяч 996 одужали;

Іспанія – 130 тисяч хворих, 12 тисяч 418 померли і 38 тисяч одужали;

Франція – 89 тисяч хворих, 7 тисяч 560 померли і 15 тисяч одужали;

Росія – 5 тисяч 389 хворих, 45 людей померли і 355 одужали;

Польща – 3 тисячі 834 хворих, 84 померли і 134 одужали.



В Еквадорі не встигають хоронити жертв коронавірусу / фото: AFP