Тела лежат на улицах: в Эквадоре не успевают хоронить умерших от COVID-19 (фото 18+)
В густонаселенном городе Гуаякиль на западе Эквадора тела умерших от коронавируса лежат просто на улицах и в домах. Больницы переполнены, людей не успевают хоронить.
Медики не успевают оказать помощь всем: и тем, у кого есть признаки СOVID-19, и тем, у кого другие тяжелые заболевания, сообщает Los Angeles Times.
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Морги в городе переполнены и больше не принимают на обслуживание. Местные власти заявляют, что с улиц города, в котором проживает более 2 миллионов человек, забирают до 100 трупов в сутки.
Ситуация в Эквадоре – критическая / Фото AFP
Жители города не могут похоронить своих родных / Фото AFP
Тело одного из умерших лежало возле больницы несколько дней / Фото AFP
По официальным данным, в Эквадоре выявлено почти 3,5 тысячи случаев инфицирования COVID-19. Из них – более 2 тысяч в городе Гуаякиль. На самом деле жертв коронавируса может быть намного больше.
Справка. По состоянию на утро 5 апреля в мире зафиксировано 1 203 485 случаев заражения коронавирусом. 247 001 человек вылечились, 64 784 – умерли от осложнений, вызванных недугом.
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