Новости о коронавирусе 19 апреля: вспышка из-за Вербного воскресенья, здоровье мэра Монастыриска

Министерство здравоохранения сообщило: то, что верующие пошли в церкви в минувшее воскресенье, повлекло рост заболеваемости. Выздоровел мэр Монастыриска на Тернопольщине, где зафиксирована массовая вспышка COVID-19. Израиль ослабляет карантин, а Украина закупит экспериментальный препарат Ремдесивир. Последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 19 апреля.

Новости о коронавирусе в Украине 19 апреля

Статистика распространения коронавируса в Украине

В Украине подтвердили 5449 случаев COVID-19 (из них 343 – за последние сутки). За последние 24 часа зафиксировано 8 летальных случаев, госпитализировали 97 человек. 72 человека выздоровели, среди них 1 ребенок и 12 медицинских работников. В целом в Украине уже 141 человек умер, а 347 человека выздоровели.

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География распространения коронавируса в Украине:

Винницкая область – 330 случаев;

Волынская область – 150 случаев;

Днепропетровская область – 110 случаев;

Донецкая область – 16 случаев;

Житомирская область – 211 случаев;

Закарпатская область – 182 случая;

Запорожская область – 131 случай;

Ивано-Франковская область – 480 случаев;

Кировоградская область – 245 случаев;

Г. Киев – 801 случай;

Киевская область – 304 случая;

Львовская область – 245 случаев;

Луганская область – 24 случая;

Николаевская область – 37 случаев;

Одесская область – 112 случаев;

Полтавская область – 61 случай;

Ровненская область – 308 случаев;

Сумская область – 83 случая;

Тернопольская область – 390 случаев;

Харьковская область – 67 случаев;

Херсонская область – 63 случая;

Хмельницкая область – 47 случаев;

Черновицкая область – 889 случаев;

Черкасская область – 151 случай;

Черниговская область – 12 случаев.

За рубежом от коронавируса лечится 151 украинец, 50 наших граждан выздоровели, семеро, к сожалению, умерли.

В Вооруженных силах Украины подтверждено 32 случаев COVID-19. Два человека погибли, два пациента выздоровели.

Главные новости о коронавирус в Украине

Распространение коронавируса

На временно оккупированных территориях Украины скрывают реальную картину заболеваний коронавирусом. Официальному Киеву известно, что среди больных есть и боевики.

На данный момент в Украине COVID-19 болеет 358 детей, из них 199 – моложе 9 лет.

Актуально Пасхальные богослужения на украинских телеканалах: когда и где смотреть

Новости о коронавирусе в мире за 19 апреля

Главное о коронавирусе в мире

В мире подтверждено 2 341 066 случаев COVID-19 . 161 324 человек умерли от коронавируса, 599 979 – выздоровели. Топ-5 стран по количеству инфицированных: США (735 287), Испания (195 944), Италия (175 925), Франция (152 978) и Германия (143 724).



. 161 324 человек умерли от коронавируса, 599 979 – выздоровели. Топ-5 стран по количеству инфицированных: США (735 287), Испания (195 944), Италия (175 925), Франция (152 978) и Германия (143 724). В Израиле с 19 апреля ослабляют карантин, который ввели из-за распространения коронавируса в стране. Власти считают, что принятые ранее меры по сдерживанию распространения инфекции, оправдали себя. Так, уже на следующий день начнет курсировать общественный транспорт.



с 19 апреля ослабляют карантин, который ввели из-за распространения коронавируса в стране. Власти считают, что принятые ранее меры по сдерживанию распространения инфекции, оправдали себя. Так, уже на следующий день начнет курсировать общественный транспорт. Четвертый день подряд во Франции снижается количество госпитализированных инфицированных COVID-19. Однако уровень смертности остается относительно высоким, в том числе и из-за смерти вне больниц.



инфицированных COVID-19. Однако уровень смертности остается относительно высоким, в том числе и из-за смерти вне больниц. Власти штата Джорджия временно приостановила действие закона 1951 года, который был принят для борьбы с Ку-клукс-кланом. Он запрещал носить маски или другие вещи, которые скрывали лицо, в общественных местах.



временно приостановила действие закона 1951 года, который был принят для борьбы с Ку-клукс-кланом. Он запрещал носить маски или другие вещи, которые скрывали лицо, в общественных местах. В Малайзии придерживаться карантина во время вспышки коронавируса людей призывают "привидения". "Призраки" патрулируют улицы, надеясь, что суеверные старшие жители не будут выходить на улицу и таким образом уберегутся от инфекции. В стране, где вера в потусторонние силы очень сильна, такой метод срабатывает.



придерживаться карантина во время вспышки коронавируса людей призывают "привидения". "Призраки" патрулируют улицы, надеясь, что суеверные старшие жители не будут выходить на улицу и таким образом уберегутся от инфекции. В стране, где вера в потусторонние силы очень сильна, такой метод срабатывает. Распространение коронавируса в странах Латинской Америки, кроме угрозы для здоровья людей, создало угрозу для экономики и ценителей кофе: в мире может вскоре возникнуть дефицит этого продукта.

Исследования коронавируса

Эпидемиологи пытаются определить, насколько смертельным является коронавирус, однако в разгар эпидемии COVID-19 они не могут найти ответ на это. Эпидемиологи ожидают повторной волны заражения коронавируса до 2022 года.

Рекомендации касательно похорон умерших от COVID-19 / Инфографика 24 канала