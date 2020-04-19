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      ПАСХА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      Новости о коронавирусе 19 апреля: вспышка из-за Вербного воскресенья, здоровье мэра Монастыриска

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      Новини про коронавірус в Україні та світі 19 квітня / unsplash.com

      Министерство здравоохранения сообщило: то, что верующие пошли в церкви в минувшее воскресенье, повлекло рост заболеваемости. Выздоровел мэр Монастыриска на Тернопольщине, где зафиксирована массовая вспышка COVID-19. Израиль ослабляет карантин, а Украина закупит экспериментальный препарат Ремдесивир. Последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 19 апреля.

      Новости о коронавирусе в Украине 19 апреля

      Статистика распространения коронавируса в Украине

      В Украине подтвердили 5449 случаев COVID-19 (из них 343 – за последние сутки). За последние 24 часа зафиксировано 8 летальных случаев, госпитализировали 97 человек. 72 человека выздоровели, среди них 1 ребенок и 12 медицинских работников. В целом в Украине уже 141 человек умер, а 347 человека выздоровели.

      Смотрите также Распространение коронавируса в мире: карта онлайн

      География распространения коронавируса в Украине:

      • Винницкая область – 330 случаев;
      • Волынская область – 150 случаев;
      • Днепропетровская область – 110 случаев;
      • Донецкая область – 16 случаев;
      • Житомирская область – 211 случаев;
      • Закарпатская область – 182 случая;
      • Запорожская область – 131 случай;
      • Ивано-Франковская область – 480 случаев;
      • Кировоградская область – 245 случаев;
      • Г. Киев – 801 случай;
      • Киевская область – 304 случая;
      • Львовская область – 245 случаев;
      • Луганская область – 24 случая;
      • Николаевская область – 37 случаев;
      • Одесская область – 112 случаев;
      • Полтавская область – 61 случай;
      • Ровненская область – 308 случаев;
      • Сумская область – 83 случая;
      • Тернопольская область – 390 случаев;
      • Харьковская область – 67 случаев;
      • Херсонская область – 63 случая;
      • Хмельницкая область – 47 случаев;
      • Черновицкая область – 889 случаев;
      • Черкасская область – 151 случай;
      • Черниговская область – 12 случаев.

      За рубежом от коронавируса лечится 151 украинец, 50 наших граждан выздоровели, семеро, к сожалению, умерли.

      В Вооруженных силах Украины подтверждено 32 случаев COVID-19. Два человека погибли, два пациента выздоровели.

      Главные новости о коронавирус в Украине

      • Рост числа заболеваний коронавирусом возросло после Вербного воскресенья. Многие не придерживался рекомендации оставаться дома и посетили церковь. Поэтому на 4-5 день зафиксировали прирост больных.
         
      • На Тернопольщине, где зафиксирована вспышка COVID-19 от коронавируса выздоровел мэр Монастыриска Андрей Старух. Повторный анализ на COVID-19 показал у него отрицательный результат.
         
      • Полиция зафиксировала нарушения карантина в Почаевской лавре. Во время пасхального богослужения, несмотря на установленные ограничения, верующих впустили внутрь храма.
         
      • Министерство здравоохранения хочет закупить экспериментальный противовирусный препарат Ремдесивир, который используют при лечении коронавируса COVID-19.
         
      • Из Киево-Печерской лавры снова массово выехали "скорые" с больными. С территории лавры выехало по меньшей мере 9 машин неотложной скорой медицинской помощи.
         
      • В Свято-Успенской Святогорской лавре в Донецкой области собралась толпа верующих. Полиция открыла уголовное производство по факту нарушения карантинных ограничений.
         
      • Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" 26 апреля отправит в США специальный коммерческий рейс, которым смогут воспользоваться украинцы, чтобы вернуться домой.

      Распространение коронавируса

      • На временно оккупированных территориях Украины скрывают реальную картину заболеваний коронавирусом. Официальному Киеву известно, что среди больных есть и боевики.
      • На данный момент в Украине COVID-19 болеет 358 детей, из них 199 – моложе 9 лет.

      Актуально Пасхальные богослужения на украинских телеканалах: когда и где смотреть

      Новости о коронавирусе в мире за 19 апреля

      Главное о коронавирусе в мире

      • В мире подтверждено 2 341 066 случаев COVID-19. 161 324 человек умерли от коронавируса, 599 979 – выздоровели. Топ-5 стран по количеству инфицированных: США (735 287), Испания (195 944), Италия (175 925), Франция (152 978) и Германия (143 724).
         
      • В Израиле с 19 апреля ослабляют карантин, который ввели из-за распространения коронавируса в стране. Власти считают, что принятые ранее меры по сдерживанию распространения инфекции, оправдали себя. Так, уже на следующий день начнет курсировать общественный транспорт.
         
      • Четвертый день подряд во Франции снижается количество госпитализированных инфицированных COVID-19. Однако уровень смертности остается относительно высоким, в том числе и из-за смерти вне больниц.
         
      • Власти штата Джорджия временно приостановила действие закона 1951 года, который был принят для борьбы с Ку-клукс-кланом. Он запрещал носить маски или другие вещи, которые скрывали лицо, в общественных местах.
         
      • В Малайзии придерживаться карантина во время вспышки коронавируса людей призывают "привидения". "Призраки" патрулируют улицы, надеясь, что суеверные старшие жители не будут выходить на улицу и таким образом уберегутся от инфекции. В стране, где вера в потусторонние силы очень сильна, такой метод срабатывает.
         
      • Распространение коронавируса в странах Латинской Америки, кроме угрозы для здоровья людей, создало угрозу для экономики и ценителей кофе: в мире может вскоре возникнуть дефицит этого продукта.

      Исследования коронавируса

      Рекомендации касательно похорон умерших от COVID-19 / Инфографика 24 канала

      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Києво-Печерськая лавра Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Здоровье
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