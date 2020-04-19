Новости о коронавирусе 19 апреля: вспышка из-за Вербного воскресенья, здоровье мэра Монастыриска
Министерство здравоохранения сообщило: то, что верующие пошли в церкви в минувшее воскресенье, повлекло рост заболеваемости. Выздоровел мэр Монастыриска на Тернопольщине, где зафиксирована массовая вспышка COVID-19. Израиль ослабляет карантин, а Украина закупит экспериментальный препарат Ремдесивир. Последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 19 апреля.
Новости о коронавирусе в Украине 19 апреля
Статистика распространения коронавируса в Украине
В Украине подтвердили 5449 случаев COVID-19 (из них 343 – за последние сутки). За последние 24 часа зафиксировано 8 летальных случаев, госпитализировали 97 человек. 72 человека выздоровели, среди них 1 ребенок и 12 медицинских работников. В целом в Украине уже 141 человек умер, а 347 человека выздоровели.
Смотрите также Распространение коронавируса в мире: карта онлайн
География распространения коронавируса в Украине:
- Винницкая область – 330 случаев;
- Волынская область – 150 случаев;
- Днепропетровская область – 110 случаев;
- Донецкая область – 16 случаев;
- Житомирская область – 211 случаев;
- Закарпатская область – 182 случая;
- Запорожская область – 131 случай;
- Ивано-Франковская область – 480 случаев;
- Кировоградская область – 245 случаев;
- Г. Киев – 801 случай;
- Киевская область – 304 случая;
- Львовская область – 245 случаев;
- Луганская область – 24 случая;
- Николаевская область – 37 случаев;
- Одесская область – 112 случаев;
- Полтавская область – 61 случай;
- Ровненская область – 308 случаев;
- Сумская область – 83 случая;
- Тернопольская область – 390 случаев;
- Харьковская область – 67 случаев;
- Херсонская область – 63 случая;
- Хмельницкая область – 47 случаев;
- Черновицкая область – 889 случаев;
- Черкасская область – 151 случай;
- Черниговская область – 12 случаев.
За рубежом от коронавируса лечится 151 украинец, 50 наших граждан выздоровели, семеро, к сожалению, умерли.
В Вооруженных силах Украины подтверждено 32 случаев COVID-19. Два человека погибли, два пациента выздоровели.
Главные новости о коронавирус в Украине
- Рост числа заболеваний коронавирусом возросло после Вербного воскресенья. Многие не придерживался рекомендации оставаться дома и посетили церковь. Поэтому на 4-5 день зафиксировали прирост больных.
- На Тернопольщине, где зафиксирована вспышка COVID-19 от коронавируса выздоровел мэр Монастыриска Андрей Старух. Повторный анализ на COVID-19 показал у него отрицательный результат.
- Полиция зафиксировала нарушения карантина в Почаевской лавре. Во время пасхального богослужения, несмотря на установленные ограничения, верующих впустили внутрь храма.
- Министерство здравоохранения хочет закупить экспериментальный противовирусный препарат Ремдесивир, который используют при лечении коронавируса COVID-19.
- Из Киево-Печерской лавры снова массово выехали "скорые" с больными. С территории лавры выехало по меньшей мере 9 машин неотложной скорой медицинской помощи.
- В Свято-Успенской Святогорской лавре в Донецкой области собралась толпа верующих. Полиция открыла уголовное производство по факту нарушения карантинных ограничений.
- Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" 26 апреля отправит в США специальный коммерческий рейс, которым смогут воспользоваться украинцы, чтобы вернуться домой.
Распространение коронавируса
- На временно оккупированных территориях Украины скрывают реальную картину заболеваний коронавирусом. Официальному Киеву известно, что среди больных есть и боевики.
- На данный момент в Украине COVID-19 болеет 358 детей, из них 199 – моложе 9 лет.
Актуально Пасхальные богослужения на украинских телеканалах: когда и где смотреть
Новости о коронавирусе в мире за 19 апреля
Главное о коронавирусе в мире
- В мире подтверждено 2 341 066 случаев COVID-19. 161 324 человек умерли от коронавируса, 599 979 – выздоровели. Топ-5 стран по количеству инфицированных: США (735 287), Испания (195 944), Италия (175 925), Франция (152 978) и Германия (143 724).
- В Израиле с 19 апреля ослабляют карантин, который ввели из-за распространения коронавируса в стране. Власти считают, что принятые ранее меры по сдерживанию распространения инфекции, оправдали себя. Так, уже на следующий день начнет курсировать общественный транспорт.
- Четвертый день подряд во Франции снижается количество госпитализированных инфицированных COVID-19. Однако уровень смертности остается относительно высоким, в том числе и из-за смерти вне больниц.
- Власти штата Джорджия временно приостановила действие закона 1951 года, который был принят для борьбы с Ку-клукс-кланом. Он запрещал носить маски или другие вещи, которые скрывали лицо, в общественных местах.
- В Малайзии придерживаться карантина во время вспышки коронавируса людей призывают "привидения". "Призраки" патрулируют улицы, надеясь, что суеверные старшие жители не будут выходить на улицу и таким образом уберегутся от инфекции. В стране, где вера в потусторонние силы очень сильна, такой метод срабатывает.
- Распространение коронавируса в странах Латинской Америки, кроме угрозы для здоровья людей, создало угрозу для экономики и ценителей кофе: в мире может вскоре возникнуть дефицит этого продукта.
Исследования коронавируса
- Эпидемиологи пытаются определить, насколько смертельным является коронавирус, однако в разгар эпидемии COVID-19 они не могут найти ответ на это. Эпидемиологи ожидают повторной волны заражения коронавируса до 2022 года.
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