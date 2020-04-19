Новини про коронавірус 19 квітня: спалах через Вербну неділю, одужав мер Монастириська

Міністерство охорони здоров'я повідомило: те, що віряни пішли до церков минулої неділі, спричинило зріст захворюваності. Одужав міський голова Монастириська на Тернопільщині, де зафіксований масових спалах COVID-19. Ізраїль послаблює карантин, а Україна закупить експериментальний препарат Ремдесивір. Останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 19 квітня.