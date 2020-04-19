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      ВЕЛИКДЕНЬ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      ВЕЛИКДЕНЬ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Новини про коронавірус 19 квітня: спалах через Вербну неділю, одужав мер Монастириська

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      Новини про коронавірус в Україні та світі 19 квітня / unsplash.com

      Міністерство охорони здоров'я повідомило: те, що віряни пішли до церков минулої неділі, спричинило зріст захворюваності. Одужав міський голова Монастириська на Тернопільщині, де зафіксований масових спалах COVID-19. Ізраїль послаблює карантин, а Україна закупить експериментальний препарат Ремдесивір. Останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 19 квітня.

      Новини про коронавірус в Україні 19 квітня

      Статистика поширення коронавірусу в Україні

      • В Україні підтвердили 5449 випадків COVID-19 (з них 343 – за останню добу). За останні 24 години зафіксовано 8 летальних випадків, госпіталізували 97 осіб. 72 особи одужали, серед них 1 дитина та 12 медичних працівників. Загалом в Україні вже 141 людина померла, а 347 людини одужали.

      Дивіться також Поширення коронавірусу у світі: карта онлайн

      Географія поширення коронавірусу в Україні:

      • Вінницька область — 330 випадків;
      • Волинська область — 150 випадків;
      • Дніпропетровська область — 110 випадків;
      • Донецька область — 16 випадків;
      • Житомирська область — 211 випадків;
      • Закарпатська область — 182 випадки;
      • Запорізька область — 131 випадок;
      • Івано-Франківська область — 480 випадків;
      • Кіровоградська область — 245 випадків;
      • м. Київ — 801 випадок;
      • Київська область — 304 випадки;
      • Львівська область — 245 випадків;
      • Луганська область — 24 випадки;
      • Миколаївська область — 37 випадків;
      • Одеська область — 112 випадків;
      • Полтавська область — 61 випадок;
      • Рівненська область — 308 випадків;
      • Сумська область — 83 випадки;
      • Тернопільська область — 390 випадків;
      • Харківська область — 67 випадків;
      • Херсонська область — 63 випадки;
      • Хмельницька область — 47 випадків;
      • Чернівецька область — 889 випадків;
      • Черкаська область — 151 випадок;
      • Чернігівська область — 12 випадків.

      За кордоном від коронавірусу лікується 151 українець, 50 наших громадян одужали, семеро, на жаль, померли.

      У Збройних силах України підтверджено 32 випадків COVID-19. Дві людини померли, два пацієнти одужали.

      Головні новини про коронавірус в Україні

      • Зростання кількості захворювань на коронавірус зросло після Вербної неділі. Багато хто не дотримався рекомендації залишатися вдома та відвідав церкву. Через це на 4-5 день зафіксували приріст хворих.
      • На Тернопільщині, де зафіксований спалах COVID-19, від коронавірусу одужав міський голова Монастириська Андрій Старух. Повторний аналіз на COVID-19 показав у нього негативний результат.
      • Поліція зафіксувала порушення карантину в Почаївській лаврі. Під час великоднього богослужіння, попри встановлені обмеження, вірян впустили всередину храму.
      • Міністерство охорони здоров'я хоче закупити експериментальний противірусний препарат Ремдесивір, який використовують при лікуванні коронавірусу COVID-19.
      • У Свято-Успенській Святогірській лаврі на Донеччині зібрався натовп вірян. Поліція через це розпочала кримінальне провадження за фактом порушення карантинних обмежень.

      Поширення коронавірусу

      • На тимчасово окупованих територіях України приховують реальну картину щодо захворювань на коронавірус. Офіційному Києву відомо, що серед хворих є і бойовики.

      Актуально Великодні богослужіння на українських телеканалах: коли та де дивитися

      Новини про коронавірус у світі за 19 квітня

      Головне про коронавірус у світі

      • У світі підтверджено 2 341 066 випадків COVID-19. 161 324 людей померли від коронавірусу, 599 979 – одужали. Топ-5 країн за кількістю інфікованих: США (735 287), Іспанія (195 944), Італія (175 925), Франція (152 978) та Німеччина (143 724).
      • В Ізраїлі з 19 квітня послаблюють карантин, який запровадили через поширення коронавірусу у країні. Влада вважає, що вжиті раніше заходи для стримування розповсюдження інфекції, виправдали себе. Так, вже наступного дня почне курсувати громадський транспорт.
      • Четвертий день поспіль у Франції знижується кількість госпіталізованих інфікованих COVID-19. Однак рівень смертності лишається відносно високим, зокрема і через смерті поза лікарнями.
      • Влада штату Джорджія тимчасово призупинила дію закону 1951 року, який був прийнятий для боротьби з Ку-клукс-кланом. Він забороняв носити маски чи інші речі, які приховували обличчя, в громадських місцях.
      • У Малайзії дотримуватись карантину під час спалаху коронавірусу людей закликають "привиди". "Привиди" патрулюють вулиці, сподіваючись, що забобонні старші жителі не виходитимуть надвір і таким чином вбережуться від інфекції. ​ У країні, де віра у потойбіччя дуже сильна, такий метод спрацьовує.
      • Поширення коронавірусу в країнах Латинської Америки, крім загрози для здоров'я людей, створило загрозу для економіки та поціновувачів кави: у світі може невдовзі виникнути дефіцит цього продукту.

      Дослідження коронавірусу

      • Епідеміологи намагаються визначити, наскільки смертельним є коронавірус, однак у розпалі епідемії COVID-19 вони не можуть знайти відповідь на це. Епідеміологи очікують повторної хвилі зараження коронавірусом до 2022 року.


      Рекомендації щодо похорону померлих від COVID-19 / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Карантин в Україні 2020 Новини України Києво-Печерська лавра Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Здоров'я
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