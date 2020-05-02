Новости о коронавирусе 2 мая: ВОЗ продолжила чрезвычайную ситуацию, новые случаи в Украине
Последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 2 мая. ВОЗ продолжила режим чрезвычайной ситуации в мире из-за пандемии коронавируса. В Украине зафиксировали 11 тысяч 411 случаев болезни. В Кении женщина от голода варила камни для своих детей. В Испании людям разрешили выходить из дома после почти 2 месяцев карантина.
Новости про коронавирус в Украине 2 мая
Статистика распространения коронавируса в Украине
В Украине подтвердили 11 411 случаев COVID-19 (из них 550 за последние сутки). 279 пациентов умерли, еще 1 498 человек смогли побороть инфекцию. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%), сообщает пресс-служба Минздрава.
Смотрите также Распространение коронавируса в мире: карта онлайн
География распространения коронавируса в Украине:
- Винницкая область – 427 (145 выздоровели);
- Волынская область – 315 (64 выздоровели);
- Днепропетровская область – 436 (64 выздоровели);
- Донецкая область – 70 (12 выздоровели);
- Житомирская область – 393 (23 выздоровели);
- Закарпатская область – 496 (53 выздоровели);
- Запорожская область – 267 (79 выздоровели);
- Ивано-Франковская область – 942 (86 выздоровели);
- Киев – 1 494 (80 выздоровели);
- Киевская область – 747 (81 выздоровел);
- Кировоградская область – 394 (116 выздоровели);
- Львовская область – 465 (95 выздоровели);
- Луганская область – 37 (7 выздоровели);
- Николаевская область – 140 (6 выздоровели);
- Одесская область – 329 (17 выздоровели);
- Полтавская область – 212 (23 выздоровели);
- Ровненская область – 689 (62 выздоровели);
- Сумская область – 105 (62 выздоровели);
- Тернопольская область – 823 (117 выздоровели);
- Харьковская область – 311 (35 выздоровели);
- Херсонская область – 121 (46 выздоровели);
- Хмельницкая область – 98 (27 выздоровели);
- Черкасская область – 304 (63 выздоровели);
- Черновицкая область – 1 745 (129 выздоровели);
- Черниговская область – 51 (6 выздоровели).
Больше здесь В Украине подтвердили 11 411 случаев заражения коронавирусом
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Коронавирус подтвердили у 2250 медиков в Украине. Из всех инфицированных COVID-19 в Украине коже пятый – медицинский работник.
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В Вооруженных силах Украины зафиксировали 45 случаев COVID-19. Двое военных, к сожалению, умерли. 30 уже выздоровели.
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За рубежом от COVID-19 лечится 164 украинца. 45 наших граждан выздоровели, 7 умерли.
Главные новости про коронавирус в Украине
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Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко считает, что благодаря своевременному введению и соблюдению карантина Украине удалось избежать развертывания плохого сценария эпидемии COVID-19, который воплотился в Италии.
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Украинка Анастасия Зинченко, которой в феврале отказали в эвакуации из китайского Уханя из-за того, что она хотела забрать с собой домашнего любимца, таки вернулись в Херсон. Деталей пока не рассказала.
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Полная отмена карантина без введения обоснованных профилактических мер может стать причиной увеличения количества летальных исходов от COVID-19. Так, уже к концу года в Украине может быть 120 – 140 тысяч смертей, считает Виктор Ляшко.
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Из-за эпидемии коронавируса в Запорожской области на майские праздники усилили карантинные ограничения. В частности, на дорогах, ведущих к побережью Азовского моря, установили дополнительные контрольно-пропускные посты.
Какая ответственность за нарушение карантина / Инфографика 24 канала
Новости про коронавирус в мире за 2 мая
Главное про коронавирус в мире
В мире подтверждено 3 357 430 случаев COVID-19. 238 950 человек умерли от коронавируса, 1 058 596 – выздоровели.
Топ-5 стран по количеству инфицированных:
- США – 1 104 161;
- Испания – 213 435;
- Италия – 207 428;
- Великобритания – 178 685;
- Франция – 167 305.
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) решила продлить действие глобального режима чрезвычайной ситуации в связи с пандемией коронавируса. Следующее заседание комитета ВОЗ по чрезвычайной ситуации в связи с коронавирусом созовут в течение 90 дней.
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В Кении 45-летняя многодетная жительница села Мвакуринге Феннана Бахати Китсао после вспышки коронавируса осталась без работы и денег. Она рассказала, что ее семье пришлось голодать. Женщина дважды варила камни в кастрюле, надеясь, что дети пойдут спать и перестанут плакать от голода.
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В Великобритании за сутки зафиксировали 739 смертельных случаев от коронавируса COVID-19. Это больше, чем в предыдущие дни. Ранее премьер-министр Борис Джонсон заявил, что страна прошла пик эпидемии COVID-19. Он добавил, что на следующей неделе предоставит план выхода страны из карантина.
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Испания ослабляет жесткий карантин: со 2 мая в стране разрешили выходить из дома. Граждане, проживающие совместно, могут проводить совместные прогулки или заниматься спортом на свежем воздухе.
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Во Франции правительство готовится продолжить чрезвычайное положение в сфере здравоохранения после 24 мая еще на два месяца. Это позволяет продолжать ограничивать определенные общественные свободы, например свободу передвижения.
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В то же время 106-летняя француженка, которая пережила "испанку", оправилась от коронавируса. Женщина сейчас чувсвует себя хорошо.
Лекарства, вакцины, исследования коронавируса
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Ученые из Лаборатории реактивного движения NASA разработали новую модель аппаратов искусственной вентиляции легких. Они необходимы для лечения пациентов с COVID-19, которые находятся в тяжелом состоянии.
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Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и лекарств США (FDA) приняло применение Ремдесивира в лечении коронавирусной болезни COVID-19 в экстренных случаях. Препарат сокращает время выздоровления пациентов с COVID-19 в среднем на 31% или примерно на четыре дня.