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      Новости о коронавирусе 2 мая: ВОЗ продолжила чрезвычайную ситуацию, новые случаи в Украине

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      Коронавирус Украины статистика 2 мая 2020 – новости в Украине, мире
      Новости про коронавирус в Украине и мире 2 мая / unsplash.com

      Последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 2 мая. ВОЗ продолжила режим чрезвычайной ситуации в мире из-за пандемии коронавируса. В Украине зафиксировали 11 тысяч 411 случаев болезни. В Кении женщина от голода варила камни для своих детей. В Испании людям разрешили выходить из дома после почти 2 месяцев карантина.

      Новости про коронавирус в Украине 2 мая

      Статистика распространения коронавируса в Украине

      В Украине подтвердили 11 411 случаев COVID-19 (из них 550 за последние сутки). 279 пациентов умерли, еще 1 498 человек смогли побороть инфекцию. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%), сообщает пресс-служба Минздрава.

      Смотрите также Распространение коронавируса в мире: карта онлайн

      География распространения коронавируса в Украине:

      • Винницкая область – 427 (145 выздоровели);
      • Волынская область – 315 (64 выздоровели);
      • Днепропетровская область – 436 (64 выздоровели);
      • Донецкая область – 70 (12 выздоровели);
      • Житомирская область – 393 (23 выздоровели);
      • Закарпатская область – 496 (53 выздоровели);
      • Запорожская область – 267 (79 выздоровели);
      • Ивано-Франковская область – 942 (86 выздоровели);
      • Киев – 1 494 (80 выздоровели);
      • Киевская область – 747 (81 выздоровел);
      • Кировоградская область – 394 (116 выздоровели);
      • Львовская область – 465 (95 выздоровели);
      • Луганская область – 37 (7 выздоровели);
      • Николаевская область – 140 (6 выздоровели);
      • Одесская область – 329 (17 выздоровели);
      • Полтавская область – 212 (23 выздоровели);
      • Ровненская область – 689 (62 выздоровели);
      • Сумская область – 105 (62 выздоровели);
      • Тернопольская область – 823 (117 выздоровели);
      • Харьковская область – 311 (35 выздоровели);
      • Херсонская область – 121 (46 выздоровели);
      • Хмельницкая область – 98 (27 выздоровели);
      • Черкасская область – 304 (63 выздоровели);
      • Черновицкая область – 1 745 (129 выздоровели);
      • Черниговская область – 51 (6 выздоровели).

      Больше здесь В Украине подтвердили 11 411 случаев заражения коронавирусом

      • Коронавирус подтвердили у 2250 медиков в Украине. Из всех инфицированных COVID-19 в Украине коже пятый – медицинский работник.

      • В Вооруженных силах Украины зафиксировали 45 случаев COVID-19. Двое военных, к сожалению, умерли. 30 уже выздоровели.

      • За рубежом от COVID-19 лечится 164 украинца. 45 наших граждан выздоровели, 7 умерли.

      Главные новости про коронавирус в Украине

      • Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко считает, что благодаря своевременному введению и соблюдению карантина Украине удалось избежать развертывания плохого сценария эпидемии COVID-19, который воплотился в Италии.

      • Украинка Анастасия Зинченко, которой в феврале отказали в эвакуации из китайского Уханя из-за того, что она хотела забрать с собой домашнего любимца, таки вернулись в Херсон. Деталей пока не рассказала.

      • Полная отмена карантина без введения обоснованных профилактических мер может стать причиной увеличения количества летальных исходов от COVID-19. Так, уже к концу года в Украине может быть 120 – 140 тысяч смертей, считает Виктор Ляшко.

      • Из-за эпидемии коронавируса в Запорожской области на майские праздники усилили карантинные ограничения. В частности, на дорогах, ведущих к побережью Азовского моря, установили дополнительные контрольно-пропускные посты.

      покарання за порушення карантину штрафи
      Какая ответственность за нарушение карантина / Инфографика 24 канала

      Новости про коронавирус в мире за 2 мая

      Главное про коронавирус в мире

      В мире подтверждено 3 357 430 случаев COVID-19. 238 950 человек умерли от коронавируса, 1 058 596 – выздоровели.

      Топ-5 стран по количеству инфицированных:

      1. США – 1 104 161;
      2. Испания – 213 435;
      3. Италия – 207 428;
      4. Великобритания – 178 685;
      5. Франция – 167 305.

      • Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) решила продлить действие глобального режима чрезвычайной ситуации в связи с пандемией коронавируса. Следующее заседание комитета ВОЗ по чрезвычайной ситуации в связи с коронавирусом созовут в течение 90 дней.

      • В Кении 45-летняя многодетная жительница села Мвакуринге Феннана Бахати Китсао после вспышки коронавируса осталась без работы и денег. Она рассказала, что ее семье пришлось голодать. Женщина дважды варила камни в кастрюле, надеясь, что дети пойдут спать и перестанут плакать от голода.

      • В Великобритании за сутки зафиксировали 739 смертельных случаев от коронавируса COVID-19. Это больше, чем в предыдущие дни. Ранее премьер-министр Борис Джонсон заявил, что страна прошла пик эпидемии COVID-19. Он добавил, что на следующей неделе предоставит план выхода страны из карантина.

      • Испания ослабляет жесткий карантин: со 2 мая в стране разрешили выходить из дома. Граждане, проживающие совместно, могут проводить совместные прогулки или заниматься спортом на свежем воздухе.

      • Во Франции правительство готовится продолжить чрезвычайное положение в сфере здравоохранения после 24 мая еще на два месяца. Это позволяет продолжать ограничивать определенные общественные свободы, например свободу передвижения.

      • В то же время 106-летняя француженка, которая пережила "испанку", оправилась от коронавируса. Женщина сейчас чувсвует себя хорошо.

      Лекарства, вакцины, исследования коронавируса

      • Ученые из Лаборатории реактивного движения NASA разработали новую модель аппаратов искусственной вентиляции легких. Они необходимы для лечения пациентов с COVID-19, которые находятся в тяжелом состоянии.

      • Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и лекарств США (FDA) приняло применение Ремдесивира в лечении коронавирусной болезни COVID-19 в экстренных случаях. Препарат сокращает время выздоровления пациентов с COVID-19 в среднем на 31% или примерно на четыре дня.

      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Здоровье Новости Украины Карантин в Украине 2020
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