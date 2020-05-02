Новости о коронавирусе 2 мая: ВОЗ продолжила чрезвычайную ситуацию, новые случаи в Украине

Последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 2 мая. ВОЗ продолжила режим чрезвычайной ситуации в мире из-за пандемии коронавируса. В Украине зафиксировали 11 тысяч 411 случаев болезни. В Кении женщина от голода варила камни для своих детей. В Испании людям разрешили выходить из дома после почти 2 месяцев карантина.

Новости про коронавирус в Украине 2 мая

Статистика распространения коронавируса в Украине

В Украине подтвердили 11 411 случаев COVID-19 (из них 550 за последние сутки). 279 пациентов умерли, еще 1 498 человек смогли побороть инфекцию. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%), сообщает пресс-служба Минздрава.

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География распространения коронавируса в Украине:

Винницкая область – 427 (145 выздоровели);

Волынская область – 315 (64 выздоровели);

Днепропетровская область – 436 (64 выздоровели);

Донецкая область – 70 (12 выздоровели);

Житомирская область – 393 (23 выздоровели);

Закарпатская область – 496 (53 выздоровели);

Запорожская область – 267 (79 выздоровели);

Ивано-Франковская область – 942 (86 выздоровели);

Киев – 1 494 (80 выздоровели);

Киевская область – 747 (81 выздоровел);

Кировоградская область – 394 (116 выздоровели);

Львовская область – 465 (95 выздоровели);

Луганская область – 37 (7 выздоровели);

Николаевская область – 140 (6 выздоровели);

Одесская область – 329 (17 выздоровели);

Полтавская область – 212 (23 выздоровели);

Ровненская область – 689 (62 выздоровели);

Сумская область – 105 (62 выздоровели);

Тернопольская область – 823 (117 выздоровели);

Харьковская область – 311 (35 выздоровели);

Херсонская область – 121 (46 выздоровели);

Хмельницкая область – 98 (27 выздоровели);

Черкасская область – 304 (63 выздоровели);

Черновицкая область – 1 745 (129 выздоровели);

Черниговская область – 51 (6 выздоровели).

Больше здесь В Украине подтвердили 11 411 случаев заражения коронавирусом

Коронавирус подтвердили у 2250 медиков в Украине. Из всех инфицированных COVID-19 в Украине коже пятый – медицинский работник.

В Вооруженных силах Украины зафиксировали 45 случаев COVID-19. Двое военных, к сожалению, умерли. 30 уже выздоровели.

За рубежом от COVID-19 лечится 164 украинца. 45 наших граждан выздоровели, 7 умерли.

Главные новости про коронавирус в Украине

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко считает, что благодаря своевременному введению и соблюдению карантина Украине удалось избежать развертывания плохого сценария эпидемии COVID-19, который воплотился в Италии.

Украинка Анастасия Зинченко, которой в феврале отказали в эвакуации из китайского Уханя из-за того, что она хотела забрать с собой домашнего любимца, таки вернулись в Херсон. Деталей пока не рассказала.

Полная отмена карантина без введения обоснованных профилактических мер может стать причиной увеличения количества летальных исходов от COVID-19. Так, уже к концу года в Украине может быть 120 – 140 тысяч смертей, считает Виктор Ляшко.

Из-за эпидемии коронавируса в Запорожской области на майские праздники усилили карантинные ограничения. В частности, на дорогах, ведущих к побережью Азовского моря, установили дополнительные контрольно-пропускные посты.



Какая ответственность за нарушение карантина / Инфографика 24 канала

Новости про коронавирус в мире за 2 мая

Главное про коронавирус в мире

В мире подтверждено 3 357 430 случаев COVID-19. 238 950 человек умерли от коронавируса, 1 058 596 – выздоровели.

Топ-5 стран по количеству инфицированных:

США – 1 104 161; Испания – 213 435; Италия – 207 428; Великобритания – 178 685; Франция – 167 305.

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