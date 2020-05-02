Новини про коронавірус 2 травня: ВООЗ продовжила надзвичайну ситуацію, нові випадки в Україні
Останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 2 травня. ВООЗ продовжила режим надзвичайної ситуації у світі через пандемію коронавірусу. В Україні зафіксували 11 тисяч 411 випадків хвороби. У Кенії жінка через голод варила каміння для своїх дітей. В Іспанії людям дозволили виходити з дому після майже 2 місяців карантину.
Новини про коронавірус в Україні 2 травня
Статистика поширення коронавірусу в Україні
В Україні підтвердили 11 411 випадків COVID-19 (з них 550 за останню добу). 279 пацієнтів померли, ще 1498 людей змогли побороти інфекцію. Серед померлих переважають особи віком від 50 років (85%), повідомляє пресслужба МОЗ.
Дивіться також Поширення коронавірусу у світі: карта онлайн
Географія поширення коронавірусу в Україні:
- Вінницька область – 427 (145 одужали);
- Волинська область – 315 (64 одужали);
- Дніпропетровська область – 436 (64 одужали);
- Донецька область – 70 (12 одужали);
- Житомирська область – 393 (23 одужали);
- Закарпатська область – 496 (53 одужали);
- Запорізька область – 267 (79 одужали);
- Івано-Франківська область – 942 (86 одужали);
- Київ – 1 494 (80 одужали);
- Київська область – 747 (81 одужав);
- Кіровоградська область – 394 (116 одужали);
- Львівська область – 465 (95 одужали);
- Луганська область – 37 (7 одужали);
- Миколаївська область – 140 (6 одужали);
- Одеська область – 329 (17 одужали);
- Полтавська область – 212 (23 одужали);
- Рівненська область – 689 (62 одужали);
- Сумська область – 105 (62 одужали);
- Тернопільська область – 823 (117 одужали);
- Харківська область – 311 (35 одужали);
- Херсонська область – 121 (46 одужали);
- Хмельницька область – 98 (27 одужали);
- Черкаська область – 304 (63 одужали);
- Чернівецька область – 1745 (129 одужали);
- Чернігівська область – 51 (6 одужали).
Більше тут В Україні підтвердили 11 411 випадків зараження коронавірусом
- Коронавірус підтвердили у 2 250 медиків в Україні. Зі всіх інфікованих COVID-19 в Україні коже п'ятий – медичний працівник.
- У Збройних силах України зафіксували 45 випадків COVID-19. Двоє військових, на жаль, померли. 30 вже одужали.
- За кордоном від COVID-19 лікується 164 українці. 45 наших громадян одужали, 7 померли.
Головні новини про коронавірус в Україні
- Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко вважає, що завдяки своєчасному введенню та дотриманню карантину Україні вдалося уникнути розгортання поганого сценарію епідемії COVID-19, який втілився в Італії.
- Українка Анастасія Зінченко, якій у лютому відмовили в евакуації з китайського Уханя через те, що вона хотіла забрати з собою домашнього улюбленця, таки повернулися в Херсон. Деталей поки не розповіла.
- Повне скасування карантину без запровадження обґрунтованих профілактичних заходів може стати причиною збільшення кількості летальних випадків від COVID-19. Так, вже до кінця року в Україні може бути 120 – 140 тисяч смертей, вважає Віктор Ляшко.
- Через епідемію коронавірусу в Запорізькій області на травневі свята посилили карантинні обмеження. Зокрема на шляхах, які ведуть до узбережжя Азовського моря, встановили додаткові контрольно-пропускні пости.
Яка відповідальність за порушення карантину / Інфографіка 24 каналу
Новини про коронавірус у світі за 2 травня
Головне про коронавірус у світі
У світі підтверджено 3 357 430 випадків COVID-19. 238 950 людей померли від коронавірусу, 1 058 596 – одужали.
Топ-5 країн за кількістю інфікованих:
- США – 1 104 161;
- Іспанія – 213 435;
- Італія – 207 428;
- Велика Британія – 178 685;
- Франція – 167 305.
- Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) вирішила продовжити дію глобального режиму надзвичайної ситуації у зв'язку з пандемією коронавірусу. Наступне засідання комітету ВООЗ щодо надзвичайної ситуації у зв'язку з коронавірусом скличуть впродовж 90 днів.
- У Кенії 45-річна багатодітна жителька села Мвакурінге Пеніна Бахаті Кітсао після спалаху коронавірусу залишилася без роботи та грошей. Вона розповіла, що її сім'ї довелося голодувати. Жінка двічі варила каміння в каструлі, сподіваючись, що діти підуть спати й перестануть плакати від голоду.
- У Великій Британії за добу зафіксували 739 смертельних випадків від коронавірусу COVID-19. Це більше, ніж у попередні дні. Раніше прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив, що країна минула пік епідемії COVID-19. Він додав, що наступного тижня надасть план виходу країни з карантину.
- Іспанія послаблює жорсткий карантин: з 2 травня у країні дозволили виходити з дому. Громадяни, що проживають разом, можуть проводити спільні прогулянки або займатися спортом на свіжому повітрі.
- У Франції уряд готується продовжити надзвичайний стан у сфері охорони здоров’я після 24 травня ще на два місяці. Це дозволяє продовжувати обмежувати певні суспільні свободи, наприклад свободу пересування.
- Водночас 106-річна француженка, яка пережила "іспанку", одужала від коронавірусу. Жінка наразі почуваєть добре.
Ліки, вакцини, дослідження коронавірусу
- Науковці з Лабораторії реактивного руху NASA розробили нову модель апаратів штучної вентиляції легень. Вони є необхідними для лікування пацієнтів з COVID-19, які перебувають у важкому стані.
- Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та ліків США (FDA) ухвалило застосування Ремдесивіру в лікуванні коронавірусної хвороби COVID-19 в екстрених випадках. Препарат скорочує час одужання пацієнтів з COVID-19 в середньому на 31%, або приблизно на чотири дні.