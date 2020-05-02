Новини про коронавірус 2 травня: ВООЗ продовжила надзвичайну ситуацію, нові випадки в Україні

Останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 2 травня. ВООЗ продовжила режим надзвичайної ситуації у світі через пандемію коронавірусу. В Україні зафіксували 11 тисяч 411 випадків хвороби. У Кенії жінка через голод варила каміння для своїх дітей. В Іспанії людям дозволили виходити з дому після майже 2 місяців карантину.

Новини про коронавірус в Україні 2 травня

Статистика поширення коронавірусу в Україні

В Україні підтвердили 11 411 випадків COVID-19 (з них 550 за останню добу). 279 пацієнтів померли, ще 1498 людей змогли побороти інфекцію. Серед померлих переважають особи віком від 50 років (85%), повідомляє пресслужба МОЗ.

Дивіться також Поширення коронавірусу у світі: карта онлайн

Географія поширення коронавірусу в Україні:

Вінницька область – 427 (145 одужали);

Волинська область – 315 (64 одужали);

Дніпропетровська область – 436 (64 одужали);

Донецька область – 70 (12 одужали);

Житомирська область – 393 (23 одужали);

Закарпатська область – 496 (53 одужали);

Запорізька область – 267 (79 одужали);

Івано-Франківська область – 942 (86 одужали);

Київ – 1 494 (80 одужали);

Київська область – 747 (81 одужав);

Кіровоградська область – 394 (116 одужали);

Львівська область – 465 (95 одужали);

Луганська область – 37 (7 одужали);

Миколаївська область – 140 (6 одужали);

Одеська область – 329 (17 одужали);

Полтавська область – 212 (23 одужали);

Рівненська область – 689 (62 одужали);

Сумська область – 105 (62 одужали);

Тернопільська область – 823 (117 одужали);

Харківська область – 311 (35 одужали);

Херсонська область – 121 (46 одужали);

Хмельницька область – 98 (27 одужали);

Черкаська область – 304 (63 одужали);

Чернівецька область – 1745 (129 одужали);

Чернігівська область – 51 (6 одужали).

Більше тут В Україні підтвердили 11 411 випадків зараження коронавірусом

Коронавірус підтвердили у 2 250 медиків в Україні. Зі всіх інфікованих COVID-19 в Україні коже п'ятий – медичний працівник.



У Збройних силах України зафіксували 45 випадків COVID-19. Двоє військових, на жаль, померли. 30 вже одужали.



За кордоном від COVID-19 лікується 164 українці. 45 наших громадян одужали, 7 померли.

Головні новини про коронавірус в Україні

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко вважає, що завдяки своєчасному введенню та дотриманню карантину Україні вдалося уникнути розгортання поганого сценарію епідемії COVID-19, який втілився в Італії.



Українка Анастасія Зінченко, якій у лютому відмовили в евакуації з китайського Уханя через те, що вона хотіла забрати з собою домашнього улюбленця, таки повернулися в Херсон. Деталей поки не розповіла.



Повне скасування карантину без запровадження обґрунтованих профілактичних заходів може стати причиною збільшення кількості летальних випадків від COVID-19. Так, вже до кінця року в Україні може бути 120 – 140 тисяч смертей, вважає Віктор Ляшко.



Через епідемію коронавірусу в Запорізькій області на травневі свята посилили карантинні обмеження. Зокрема на шляхах, які ведуть до узбережжя Азовського моря, встановили додаткові контрольно-пропускні пости.



Яка відповідальність за порушення карантину / Інфографіка 24 каналу

Новини про коронавірус у світі за 2 травня

Головне про коронавірус у світі

У світі підтверджено 3 357 430 випадків COVID-19. 238 950 людей померли від коронавірусу, 1 058 596 – одужали.

Топ-5 країн за кількістю інфікованих:

США – 1 104 161; Іспанія – 213 435; Італія – 207 428; Велика Британія – 178 685; Франція – 167 305.

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