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      НОВИНИ ЧЕРКАС КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020
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      НОВИНИ ЧЕРКАС КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020

      Новини про коронавірус 2 травня: ВООЗ продовжила надзвичайну ситуацію, нові випадки в Україні

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      Коронавірус Україна – статистика 2 травня 2020 Україна, світ
      Новини про коронавірус в Україні та світі 2 травня / unsplash.com

      Останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 2 травня. ВООЗ продовжила режим надзвичайної ситуації у світі через пандемію коронавірусу. В Україні зафіксували 11 тисяч 411 випадків хвороби. У Кенії жінка через голод варила каміння для своїх дітей. В Іспанії людям дозволили виходити з дому після майже 2 місяців карантину.

      Новини про коронавірус в Україні 2 травня

      Статистика поширення коронавірусу в Україні

      В Україні підтвердили 11 411 випадків COVID-19 (з них 550 за останню добу). 279 пацієнтів померли, ще 1498 людей змогли побороти інфекцію. Серед померлих переважають особи віком від 50 років (85%), повідомляє пресслужба МОЗ.

      Дивіться також Поширення коронавірусу у світі: карта онлайн

      Географія поширення коронавірусу в Україні:

      • Вінницька область – 427 (145 одужали); 
      • Волинська область – 315 (64 одужали);
      • Дніпропетровська область – 436 (64 одужали);
      • Донецька область – 70 (12 одужали);
      • Житомирська область – 393 (23 одужали);
      • Закарпатська область – 496 (53 одужали);
      • Запорізька область – 267 (79 одужали);
      • Івано-Франківська область – 942 (86 одужали);
      • Київ – 1 494 (80 одужали);
      • Київська область – 747 (81 одужав);
      • Кіровоградська область – 394 (116 одужали);
      • Львівська область – 465 (95 одужали);
      • Луганська область – 37 (7 одужали);
      • Миколаївська область – 140 (6 одужали);
      • Одеська область – 329 (17 одужали);
      • Полтавська область – 212 (23 одужали);
      • Рівненська область – 689 (62 одужали);
      • Сумська область – 105 (62 одужали);
      • Тернопільська область – 823 (117 одужали);
      • Харківська область – 311 (35 одужали);
      • Херсонська область – 121 (46 одужали);
      • Хмельницька область – 98 (27 одужали);
      • Черкаська область – 304 (63 одужали);
      • Чернівецька область – 1745 (129 одужали);
      • Чернігівська область – 51 (6 одужали).

      Більше тут В Україні підтвердили 11 411 випадків зараження коронавірусом

      • Коронавірус підтвердили у 2 250 медиків в Україні. Зі всіх інфікованих COVID-19 в Україні коже п'ятий – медичний працівник.
         
      • У Збройних силах України зафіксували 45 випадків COVID-19. Двоє військових, на жаль, померли. 30 вже одужали.
         
      • За кордоном від COVID-19 лікується 164 українці. 45 наших громадян одужали, 7 померли.

      Головні новини про коронавірус в Україні

      • Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко вважає, що завдяки своєчасному введенню та дотриманню карантину Україні вдалося уникнути розгортання поганого сценарію епідемії COVID-19, який втілився в Італії.
         
      • Українка Анастасія Зінченко, якій у лютому відмовили в евакуації з китайського Уханя через те, що вона хотіла забрати з собою домашнього улюбленця, таки повернулися в Херсон. Деталей поки не розповіла.
         
      • Повне скасування карантину без запровадження обґрунтованих профілактичних заходів може стати причиною збільшення кількості летальних випадків від COVID-19. Так, вже до кінця року в Україні може бути 120 – 140 тисяч смертей, вважає Віктор Ляшко.
         
      • Через епідемію коронавірусу в Запорізькій області на травневі свята посилили карантинні обмеження. Зокрема на шляхах, які ведуть до узбережжя Азовського моря, встановили додаткові контрольно-пропускні пости.

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      Новини про коронавірус у світі за 2 травня

      Головне про коронавірус у світі

      У світі підтверджено 3 357 430 випадків COVID-19. 238 950 людей померли від коронавірусу, 1 058 596 – одужали.

      Топ-5 країн за кількістю інфікованих:

      1. США – 1 104 161;
      2. Іспанія – 213 435;
      3. Італія – 207 428;
      4. Велика Британія – 178 685;
      5. Франція – 167 305.
      • Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) вирішила продовжити дію глобального режиму надзвичайної ситуації у зв'язку з пандемією коронавірусу. Наступне засідання комітету ВООЗ щодо надзвичайної ситуації у зв'язку з коронавірусом скличуть впродовж 90 днів.
         
      • У Кенії 45-річна багатодітна жителька села Мвакурінге Пеніна Бахаті Кітсао після спалаху коронавірусу залишилася без роботи та грошей. Вона розповіла, що її сім'ї довелося голодувати. Жінка двічі варила каміння в каструлі, сподіваючись, що діти підуть спати й перестануть плакати від голоду.
         
      • У Великій Британії за добу зафіксували 739 смертельних випадків від коронавірусу COVID-19. Це більше, ніж у попередні дні. Раніше прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив, що країна минула пік епідемії COVID-19. Він додав, що наступного тижня надасть план виходу країни з карантину.
         
      • Іспанія послаблює жорсткий карантин: з 2 травня у країні дозволили виходити з дому. Громадяни, що проживають разом, можуть проводити спільні прогулянки або займатися спортом на свіжому повітрі.
         
      • У Франції уряд готується продовжити надзвичайний стан у сфері охорони здоров’я після 24 травня ще на два місяці. Це дозволяє продовжувати обмежувати певні суспільні свободи, наприклад свободу пересування.
         
      • Водночас 106-річна француженка, яка пережила "іспанку", одужала від коронавірусу. Жінка наразі почуваєть добре.

      Ліки, вакцини, дослідження коронавірусу

      • Науковці з Лабораторії реактивного руху NASA розробили нову модель апаратів штучної вентиляції легень. Вони є необхідними для лікування пацієнтів з COVID-19, які перебувають у важкому стані.
         
      • Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та ліків США (FDA) ухвалило застосування Ремдесивіру в лікуванні коронавірусної хвороби COVID-19 в екстрених випадках. Препарат скорочує час одужання пацієнтів з COVID-19 в середньому на 31%, або приблизно на чотири дні.
      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Здоров'я Коронавірус COVID-19
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