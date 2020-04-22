Коронавирус в Вишневом: Нацгвардия оцепила общежитие и никого не впускает – фото, видео
В городе Вишневом, где в местном общежитии зафиксировали массовую вспышку коронавируса, Нацгвардия и Нацполиция усилили охрану. Жители дома полностью изолированы, посетителей не допускают внутрь.
Полицейские, местные власти и волонтеры осуществляют доставку продуктов, лекарств и средств личной гигиены. Об этом сообщает пресс-служба Нагвардии.
Актуально Вспышка коронавируса в общежитии под Киевом: выявлены новые больные, среди них –дети
Нацгвардия усиленно охраняет общежитие в Вишневом: смотрите видео
Что известно о вспышке коронавируса в Вишневом
- В общежитии в городе Вишневое Киевской области обнаружили массовую вспышку коронавируса.
- По предварительным данным, двое жителей одного из общежитий города Вишневого умерли от коронавируса, еще 48 инфицированы, трое находятся в реанимации. Среди больных шестеро детей.
- Всего там проживают примерно 300 человек. Все они находятся в изоляции.
- Всем жителям общежития медики делают ПЦР-тесты. В общежитии ввели состояние особого передвижения.
- Ранее жительница общежития рассказала, что в блоке, где обнаружили коронавирус, проживает примерно 30 семей. Все живут тесно и в плохих условиях. Поэтому COVID-19 и распространился быстро.
Обратите внимание! В Киеве по состоянию на 22 апреля выявили 989 случаев заражения COVID-19, умерли 10 человек. В Киевской области зафиксировали 390 случаев коронавируса, 7 – летальных.
Охрана вокруг общежития в Вишневом / фото Нагцвардии
Читайте также
-
Когда заработает метро в Киеве: ответы властисегодня , 18:15
-
Больные коронавирусом медики умерли в Черновицкой областисегодня , 21:21
-
В сети сообщили о 600 могилах для жертв коронавируса в Одессе: что об этом говорят одесситысегодня , 20:49
-
Пособие по безработице 2020: сколько и кому платят и как оформиться онлайнсегодня , 18:42
-
Саакашвили и Ермак вместе учились в институте, – Омелянсегодня , 19:52
-
Это хаос: Зеленский считает, что в Украине слишком много правоохранительных органовсегодня , 16:57