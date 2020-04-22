Коронавирус в Вишневом: Нацгвардия оцепила общежитие и никого не впускает – фото, видео

В городе Вишневом, где в местном общежитии зафиксировали массовую вспышку коронавируса, Нацгвардия и Нацполиция усилили охрану. Жители дома полностью изолированы, посетителей не допускают внутрь.

Полицейские, местные власти и волонтеры осуществляют доставку продуктов, лекарств и средств личной гигиены. Об этом сообщает пресс-служба Нагвардии. Актуально Вспышка коронавируса в общежитии под Киевом: выявлены новые больные, среди них –дети Нацгвардия усиленно охраняет общежитие в Вишневом: смотрите видео Что известно о вспышке коронавируса в Вишневом В общежитии в городе Вишневое Киевской области обнаружили массовую вспышку коронавируса.

По предварительным данным, двое жителей одного из общежитий города Вишневого умерли от коронавируса, еще 48 инфицированы, трое находятся в реанимации. Среди больных шестеро детей.

Всего там проживают примерно 300 человек. Все они находятся в изоляции.

Всем жителям общежития медики делают ПЦР-тесты. В общежитии ввели состояние особого передвижения.

Ранее жительница общежития рассказала, что в блоке, где обнаружили коронавирус, проживает примерно 30 семей. Все живут тесно и в плохих условиях. Поэтому COVID-19 и распространился быстро. Обратите внимание! В Киеве по состоянию на 22 апреля выявили 989 случаев заражения COVID-19, умерли 10 человек. В Киевской области зафиксировали 390 случаев коронавируса, 7 – летальных. Охрана вокруг общежития в Вишневом / фото Нагцвардии