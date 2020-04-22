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      Коронавирус в Вишневом: Нацгвардия оцепила общежитие и никого не впускает – фото, видео

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      Нацгвардия в Вишневом / ngu.gov.ua

      В городе Вишневом, где в местном общежитии зафиксировали массовую вспышку коронавируса, Нацгвардия и Нацполиция усилили охрану. Жители дома полностью изолированы, посетителей не допускают внутрь.

      Полицейские, местные власти и волонтеры осуществляют доставку продуктов, лекарств и средств личной гигиены. Об этом сообщает пресс-служба Нагвардии.

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      Нацгвардия усиленно охраняет общежитие в Вишневом: смотрите видео

      Что известно о вспышке коронавируса в Вишневом

      • В общежитии в городе Вишневое Киевской области обнаружили массовую вспышку коронавируса.
      • По предварительным данным, двое жителей одного из общежитий города Вишневого умерли от коронавируса, еще 48 инфицированы, трое находятся в реанимации. Среди больных шестеро детей.
      • Всего там проживают примерно 300 человек. Все они находятся в изоляции.
      • Всем жителям общежития медики делают ПЦР-тесты. В общежитии ввели состояние особого передвижения.
      • Ранее жительница общежития рассказала, что в блоке, где обнаружили коронавирус, проживает примерно 30 семей. Все живут тесно и в плохих условиях. Поэтому COVID-19 и распространился быстро.

      Обратите внимание! В Киеве по состоянию на 22 апреля выявили 989 случаев заражения COVID-19, умерли 10 человек. В Киевской области зафиксировали 390 случаев коронавируса, 7 – летальных.

      Охрана вокруг общежития в Вишневом / фото Нагцвардии

       

      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Здоровье Общежития Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Новости Киева Нацгвардія Новости Украины
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