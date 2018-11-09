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      Короткие волосы и пиджак на голое тело: Эмили Ратаковски снялась в необычной фотосессии

      84 Читати новину українською
      Эмили Ратаковски
      Эмили Ратаковски / Office Magazine

      Провокационная модель Эмили Ратаковски удивила свои поклонников новой фотосессией: для съемки девушка предстала в мужском образе.

      Результатом съемки Эмили поделилась в своем Іnstagram. На кадрах девушка позирует в кардинально новом для нее имидже да еще и с короткими волосами. Скорее всего, модель не обрезала свои роскошные косы, а просто надела парик или над прической поработали стилисты.

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      Во время фотосессии, автором которой выступил Реднель Манаро, Эмили продемонстрировала свою роскошную фигуру.

      Эмили Ратаковски

      Такое нетипичное перевоплощение Ратаковски было для фотосессии для журнала Office Magazine.

      Теги: LifeStyle Мода Эмили Ратажковски
      Источник: 24 Канал
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