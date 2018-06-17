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Коста-Рика – Сербия: видео голов и моментов матча Чемпионата мира

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Коста-Рика – Сербия: видео голов и моментов матча Чемпионата мира 2018
Коста-Рика – Сербия: видео голов и моментов матча Чемпионата мира 2018

Сборные Коста-Рики и Сербии своим матчем открывали четвертый игровой день на Чемпионате мира по футболу в России. Первый гол в этом матче был забит прямым ударом со штрафного. Хотя до этого команды имели немало моментов.

Первым выйти вперед удалось сборной Сербии. До этого они неоднократно били по воротам Кейлора Наваса, но голкипер действовал достаточно надежно, неоднократно спасая свою команду.

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Момент, когда Навас не сумел сохранить свои ворота от пропушеного мяча, произошел на 58 минуте, когда Александар Коларов прямым ударом со штрафного пробил точно в верхнюю "девятку" ворот соперников. Голкипер в прыжке не дотянулся до мяча.

Видео гола Коларова со штрафного в ворота Коста-Рики

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Теги: Чемпионат мира по футболу - 2018 Новости спорта ЧМ 2018 – видео голов матчей Чемпионата мира по футболу 2018
Источник: 24 Канал
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