Красивые люди более толерантны к ЛГБТ и внебрачному сексу

Исследователи утверждают, что у красивых людей больше шансов на секс, поэтому они не осуждают интимную жизнь окружающих.

Об этом говорится в исследовании ученых из Университета штата Айова (США).

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Руководитель работы Роберт Урбатч отметил, что когда соблазнительные, но неоднозначные с моральной точки зрения сценарии становятся доступными, люди часто пренебрегают своими моральными принципами.

В исследовании Урбатч опирался на данные переписей среди граждан США 1972 и 2016 года. Особенность этих опросов в том, что интервьюеры оценивали внешнюю привлекательность респондентов.

Красивые люди более толерантны к геям

Как выяснилось, красивые люди склонны поддерживать секс до брака, секс и браки между людьми одного пола, и право на аборт. В других вопросах – таких как легализация марихуаны или гражданское неповиновение – ответы опрошенных не выделялись на фоне их менее симпатичных соотечественников.

"Эти результаты подтверждают гипотезу о том, что чем более вероятно для человека любое поведение – а внешние данные обычно помогают найти партнера – тем меньше моральная стигма вокруг этого поведения", – подчеркивает исследователь.

Интересно, что в отношении к изменам между привлекательными участниками опроса и людьми средней внешности не возникло значительного разрыва.

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