Красота Польши с высоты птичьего полета: яркие фото

Каждый турист во время посещения другой страны или города старается получить максимум эмоций от поездки. Так, польская семья Войцеховских направилась на северо-восток государства и сделала серию невероятных снимков своего путешествия.

Люди привыкли видеть красоту природы в таком виде, как это можно наблюдать в реальной жизни. Однако с появлением дронов художники все чаще стремятся показать, как выглядят привычные места с высоты птичьего полета. Полученные кадры действительно впечатляют.

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К необычному стилю присоединилась и фотограф Мартина Войцеховская. Она с мужем и детьми путешествовала по Польше и остановилась в небольшом селе неподалеку от Венгожево. От увиденной красоты у пары перехватило дух и они решили создать яркую подборку снимков, которые заставят каждого поехать в Польшу. Снимки художник разместила в своем блоге.

Если кто-то, как я, испытывает постоянно растущий зов к природе, это место, безусловно, создано для него. Вокруг озера, пруды, реки, болота, леса, луга и поля. Но это еще не все, потому что здесь есть и достаточно много животных – аисты, зайцы, лошади, коровы, а в пределах 20 километров даже лес с бизонами,

– рассказала свои впечатления от поездки Мартина Войцеховская.



Польша с высоты птичьего полета



Красота Польши



Волшебные озера



Фото, сделанные с дрона



Красота природы Польши



Красота Мазурских озер