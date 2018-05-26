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Красота Польши с высоты птичьего полета: яркие фото

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Красота Польши
Красота Польши / pigout.pl

Каждый турист во время посещения другой страны или города старается получить максимум эмоций от поездки. Так, польская семья Войцеховских направилась на северо-восток государства и сделала серию невероятных снимков своего путешествия.

Люди привыкли видеть красоту природы в таком виде, как это можно наблюдать в реальной жизни. Однако с появлением дронов художники все чаще стремятся показать, как выглядят привычные места с высоты птичьего полета. Полученные кадры действительно впечатляют.

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К необычному стилю присоединилась и фотограф Мартина Войцеховская. Она с мужем и детьми путешествовала по Польше и остановилась в небольшом селе неподалеку от Венгожево. От увиденной красоты у пары перехватило дух и они решили создать яркую подборку снимков, которые заставят каждого поехать в Польшу. Снимки художник разместила в своем блоге.

Если кто-то, как я, испытывает постоянно растущий зов к природе, это место, безусловно, создано для него. Вокруг озера, пруды, реки, болота, леса, луга и поля. Но это еще не все, потому что здесь есть и достаточно много животных – аисты, зайцы, лошади, коровы, а в пределах 20 километров даже лес с бизонами,
– рассказала свои впечатления от поездки Мартина Войцеховская.


Польша с высоты птичьего полета


Красота Польши


Волшебные озера


Фото, сделанные с дрона


Красота природы Польши


Красота Мазурских озер


Закат в Польше
 

Теги: LifeStyle отдых Новости Польши Путешествия
Источник: 24 Канал
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