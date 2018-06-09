Красота природы и борьба с людьми: потрясающие снимки Дубаи
Сила пустыни и современная архитектура – это то, что может поразить туристов в Объединенных Арабских Эмиратах. Австралийский фотограф Ириней Герк решил показать, каков на самом деле Дубаи.
Высоченные небоскребы, оригинальные архитектурные новинки и сила природы пустыни – таким увидел Дубаи художник из Австралии. Мужчина провел в стране несколько дней и сделал серию удивительных снимков, которые показывают красоту ОАЭ.
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Борьба между природой и человеком редко бывает столь ярко выраженной, как здесь, в ОАЭ. Дубаи выросло из неприметного портового города в живой мегаполис на протяжении нескольких десятилетий. Однако природа, несмотря на современную застройку, поражает,
– отметил Ириней Герк.
Фотограф во время путешествия испытал как традиционные техники, так и современные. Поэтому Ириней Герк оригинально показал, как люди меняют природу, заселяя территории, и как пустыня противостоит этому процессу.