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      Кредит от МВФ: достаточно ли этого, чтобы спасти экономику Украины

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      Помогут ли деньги от МВФ / Коллаж 24 канала

      Переговоры о кредите от МВФ до сих пор ведут. Угрожает ли Украине дефолт в случае отказа МВФ и спасет ли кредит украинскую экономику в случае успеха переговоров. Об этом сайт 24 канала поговорил с экспертом.

      Из-за распространения коронавируса и карантинных мероприятий, украинская экономика страдает, а "дыра" в бюджете увеличивается. В правительстве уже готовятся к пересмотру бюджета, но все полагаются на будущий кредит от Международного валютного фонда.

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      Спасет ли кредит от МВФ Украину?

      Всего за год "дыра" в бюджете выросла на треть. На конец 2019 года дефицит бюджета составил 78 миллиардов гривен. За первые два месяца 2020 года добавились еще 17,2 миллиарда, что в целом составляет более 95 миллиардов гривен. Мнение, что проблема с дефицитом появилась из-за карантина и коронавируса – ложное. Проблема существует давно, но сейчас существует риск ее увеличить в несколько раз.

      На этой неделе Кабмин предложил изменения в бюджет, в результате которых дефицит увеличится на 202 миллиардов гривен. То есть в целом составит около 300 миллиардов. Пока от МВФ ожидаем 5,5 миллиардов долларов, а это примерно 154 миллиарда гривен. То есть такой кредит не смог бы даже покрыть дефицит бюджета.

      Однако в действительности кредиты от МВФ не идут на покрытие дефицита.

      Формально кредит МВФ идет на пополнение золотовалютных резервов, то есть средства не идут в госбюджет. По крайней мере такая постоянная практика. Бесспорно ситуация беспрецедентная, поэтому МВФ может пойти на нарушение своих правил. В 2008 году он это сделал, тогда часть средств, которые мы получили, пошла в госбюджет,
      – рассказывает эксперт по экономике Борис Кушнирук в комментарии 24 каналу.

      Сколько денег может одолжить МВФ?Предварительно обсуждали трехлетнюю программу на 5,5 миллиардов долларов. Однако в МВФ сказали, что если Украина успешно выполнит условия, то можно говорить даже о лучшем соглашении. Это может означать увеличение размера траншей. Депутаты "Слуги народа" ранее сообщали, что кредит может достичь 8 миллиардов долларов.

      Если МВФ и даст нам деньги для закрытия "дыры" в бюджете, то надо все равно искать другие ресурсы. Это могут быть другие украинские партнеры – Евросоюз, Всемирный банк или США.


      Здание МВФ / Фото GettyImages

      Летом и осенью на рынок международных ресурсов выльется "фантастическая сумма". Борис Кушнирук утверждает, что США выпускает помощь на 2 триллиона долларов, также большую сумму на рынок выпускает ЕС. Часть этих денег будет в руках финансовых институтов, то есть банков. При таких обстоятельствах деньги можно будет занять у них и удержать дефицит бюджета на приемлемом уровне. Но в основе всего лежит сотрудничество с МВФ.

      Если будет сотрудничество с МВФ, тогда будет доверие внешних кредиторов и Украина сможет продолжить делать заимствования в условиях кризиса,
      – рассказывает Кушнирук.

      Кредит от МВФ не спасет экономику Украины, но он откроет дверь к другим кредиторам.

      Что будет, если Украина не получит кредит от МВФ?

      Если Украина не получит кредит от МВФ, то попадет в еще больший кризис, чем могла бы быть. Это приведет к дефолту и вернет государство на несколько лет назад. Такое мнение экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов высказал в эфире программы "Что это было?" на 24 канале, а также добавил, что Украина уже загнала себя в тупик.

      Уже нельзя отступать. В противном случае мы печатаем деньги, разрушаем экономику и отступаем назад в 2014 год, когда инфляция была 40%, а курс прыгал ежедневно,
      – сказал экс-министр.

      По его словам, без транша МВФ страну ждет большой кризис.

      Объясняем Дефолт и "конец света": что нужно знать, чтобы не паниковать

      Зато экономист Борис Кушнирук дает более оптимистичный прогноз.

      Это создает угрозу дефолта. При этом некоторые внутренние игроки хотят этого. В первую очередь это связано с Коломойским. Сказать, что мы обязательно должны объявить дефолт, если мы не получим кредит от МВФ, нельзя,
      – говорит экономист Кушнирук.

      Эксперт говорит, что если принимать во внимание соотношение золотовалютных резервов и внешних долгов, которые надо уплатить в этом году, то "нас никто не поймет, если мы объявим дефолт. Это будет откровенная некорректность".

      Все же эксперты сходятся во мнении, что в случае провала переговоров с МВФ, в Украине будут существенные проблемы по финансированию дефицита государственного бюджета.

      Почему медлят с предоставлением траншей?

      Президент Украины Владимир Зеленский, НБУ и правительство еще Гончарука в начале декабря 2019 года договорились с МВФ о новой трехлетней программе EFF на 5,5 миллиарда долларов. К тому же, такое решение МВФ способствовало бы получению Украиной помощи от ЕС на 500 миллионов евро и кредита Всемирного банка даже до миллиарда долларов.


      Коломойский хочет вернуть ПриватБанк / Фото nv.ua

      Тогда первый транш кредита планировали получить еще в декабре, однако этого не произошло до сих пор. Сейчас говорят уже о мае 2020 года. Причина такой длительной задержки – невыполнение Украиной условий Фонда.

      "Очевидно, что МВФ будет сохранять замороженный статус отношений с Украиной до тех пор, пока не решится проблема с Коломойским", – говорит Кушнирук.

      Если этот закон не будет принят, то средств не будет. Если он будет принят, то это крайне приблизит Украину к получению, добавляет эксперт.

      Подробнее Переговоры с МВФ: что известно про "антиколомойский" законопроект

      В основном говорят о двух требованиях от МВФ: принятие "антиколомойского" закона и земельная реформа. Однако Кушнирук утверждает, что больше всего нас отделяет от МВФ именно невыполнение первого требования.

      Учитывая, что у Коломойского очень мощная лоббистская группа в парламенте, проблема просто этот "антиколомойский" закон принять. Но без него ничего не будет,
      – резюмирует экономист.

      Автор: Юлия Поскробок
      Теги: Карантин в Украине 2020 Статьи Транш МВФ МВФ Публикации Деньги Кабинет Министров Украины Дефолт Дефолт в Украине Мировой кризис 2020 Бюджет 2020
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