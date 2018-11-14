"Кременчуг" дома минимально одолел "Днепр" в битве лидеров УХЛ

14 ноября состоялся матч перенесенного 27-го тура чемпионата Украины по хоккею – чемпионата Украинской хоккейной лиги между "Кременчугом" и "Днепром". Отметим, что три из четырех предыдущих очных встреч этих команд заканчивались победой "горожан".

"Кременчуг" – "Днепр" 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Шайбы: 1:0 Тимур Гриценко (Егор Севрюгин – более.) – 3:58

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Очень плотную борьбу вели команды на протяжении всего поединка, однако право открыть счет в матче выпало капитану "Кременчуга" Тимуру Гриценко, который в большинстве расписался в воротах Олега Петрова, подарив своей команде хоть и шаткое, но все же преимущество.

Остальные два периода команда Дмитрия Пидгурского неистово пыталась отыграться и вернуться в игру, но все попытки дебютанта чемпионата сводил на "нет" голкипер кременчужан Георгий Бояршинов. И даже шестой полевой игрок на последних секундах встречи не помог херсонцам сравнять счет и перевести игру в овертайм.

Таким образом, "Кременчуг" с 44 набранными очками закрепляется на первой строчке в турнирной таблице, а "Днепр", отставая на 7 очков и имея в запасе один матч, остается на второй строчке.

Свой следующий матч "горожане" проведут против "Ледяных Волков" 17 ноября в 14:00, а "Днепр" в тот же день в 17:00 примет МХК "Динамо"

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