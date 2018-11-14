00:33
15 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      СНЕГ В УКРАИНЕ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ПСЕВДОВЫБОРЫ НА ОККУПИРОВАННОМ ДОНБАССЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Ледибой Путин. Руки-базуки Кадырова
      Вєсті Кремля
      21:53, 14 ноября
      Вєсти.UA. Темные силы Пашинского. 100 лет одиночества Литвина
      Вєсті.UA
      20:10, 14 ноября
      Кошерная еда, ручки Parker и Олег Винник: на что тратит госбюджет власть Днепра
      ЦРУ
      09:00, 14 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. В бой идут только "старики"
      Згадати все
      23:05, 13 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      СНЕГ В УКРАИНЕ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ПСЕВДОВЫБОРЫ НА ОККУПИРОВАННОМ ДОНБАССЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      "Кременчуг" дома минимально одолел "Днепр" в битве лидеров УХЛ

      15 Читати новину українською
      "Кременчуг" победил "Днепр"
      "Кременчуг" победил "Днепр" / УХЛ

      14 ноября состоялся матч перенесенного 27-го тура чемпионата Украины по хоккею – чемпионата Украинской хоккейной лиги между "Кременчугом" и "Днепром". Отметим, что три из четырех предыдущих очных встреч этих команд заканчивались победой "горожан".

      "Кременчуг" – "Днепр" 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
      Шайбы:       1:0 Тимур Гриценко (Егор Севрюгин – более.) – 3:58

      Читайте также: Хоккей: "Донбасс" в напряженной борьбе обыграл "Динамо"

      Очень плотную борьбу вели команды на протяжении всего поединка, однако право открыть счет в матче выпало капитану "Кременчуга" Тимуру Гриценко, который в большинстве расписался в воротах Олега Петрова, подарив своей команде хоть и шаткое, но все же преимущество.

      Остальные два периода команда Дмитрия Пидгурского неистово пыталась отыграться и вернуться в игру, но все попытки дебютанта чемпионата сводил на "нет" голкипер кременчужан Георгий Бояршинов. И даже шестой полевой игрок на последних секундах встречи не помог херсонцам сравнять счет и перевести игру в овертайм.

      Таким образом, "Кременчуг" с 44 набранными очками закрепляется на первой строчке в турнирной таблице, а "Днепр", отставая на 7 очков и имея в запасе один матч, остается на второй строчке.

      Свой следующий матч "горожане" проведут против "Ледяных Волков" 17 ноября в 14:00, а "Днепр" в тот же день в 17:00 примет МХК "Динамо"

      Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24

      Теги: Спорт Хоккей
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за 14 ноября
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Умер Андрей Пушкарь: биография украинского чемпиона мира по армреслингу
      14 ноября , 22:24 Умер Андрей Пушкарь: биография украинского чемпиона мира по армреслингу
      883
      Війна, що об'єднала народи: книга "Укри"– бойова проза про Героїв сучасності
      14 ноября , 22:00 Війна, що об'єднала народи: книга "Укри"– бойова проза про Героїв сучасності
      Соломія Соломка 223
      Лучшие смартфоны Sony – рейтинг Техно 24
      14 ноября , 21:02 Лучшие смартфоны Sony – рейтинг Техно 24
      Анастасія Можаровська 106
      Чучело Путина в Перми: почему россияне всё больше ненавидят своего президента
      14 ноября , 20:30 Чучело Путина в Перми: почему россияне всё больше ненавидят своего президента
      Іван Яковина 475
      Свой к своему за своим: кто, с кем и ради чего будет объединяться на выборах
      14 ноября , 20:01 Свой к своему за своим: кто, с кем и ради чего будет объединяться на выборах
      Наталя Ромашова 113
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая , 06:50
      Формула-1: Хейкки Коваляйнена сватают в Sauber
       18 июля 2012 , 18:20
      Формула-1: видео самых интересных моментов гран-при США
       22 октября , 08:31
      Украинский полузащитник бразильского происхождения надел патриотическую футболку. ФОТОФАКТ
       26 ноября 2014 , 16:37
      Итоги 7 тура УПЛ: "Металлист" в коме, а "Карпаты" не умеют играть в большинстве
       14 сентября 2015 , 15:50
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук