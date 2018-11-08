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      "Кременчуг" одержал волевую победу над "Днепром"

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      "Кременчуг" победил "Днепр"
      "Кременчуг" победил "Днепр" / УХЛ

      В Кременчуге состоялся матч 16-го тура чемпионата Украины по хоккею – чемпионата Украинской хоккейной лиги между "Кременчугом" и "Днепром". Накануне встречи херсонцы отставали на 3 очка от "горожан", однако имели одну игру меньше.

      "Кременчуг" – "Днепр" 5:4 (2:2, 0:2, 2:0, 1:0)

      Шайбы: 1: 0 Киселев (Зайцев), 2:24. 1: 1 Жвачкин (Золотухин), 9:11. 2:1 Киселев (Фурса, Зайцев), 12:25. 2:2 Коляда (Бондаренко, Янишевский – больш.), 18:24. 2:3 Дуюн (Брага), 28:22. 2:4 Янишевский (Коляда, Декало – больш.), 37:38. 3:4 Киселев (Зайцев, Грицких), 53:09. 4:4 Зайцев (Киселев, Фурса), 56:07. 5:4 Фурса (Зайцев, Киселев), 63:55

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      На перерыв после первого периода команды ушли, имея на табло 2:2 – "Кременчуг" и "Днепр" забросали поочередно, отличились Николай Киселев (дважды), Андрей Жвачкин и Николай Коляда, который реализовал большинство.

      Во втором периоде "Днепр" смог дважды воспользоваться ошибками защитников "горожан" и увеличить отрыв в счете до двух шайб. Сначала Даниил Дуюн отличился дебютной шайбой в национальном первенстве, а затем Алексей Янишевский реализовал численное преимущество.

      Однако в середине третьей двадцатиминутки "Кременчуг" вернулся в игру, сравняв счет – до 54-й минуте Николай Киселев оформил хет-трик, а четвертую шайбу в ворота Олега Петрова отправил Алексей Зайцев.

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      История официальных встреч команд насчитывала 3 встречи, две из которых закончились вничью в основное время. Не исключением стал и сегодняшняя игра, которая перешла в овертайм при счете 4:4.

      Победной шайбой отличилась третья тройка "горожан", на счету которой все результативные действия сегодняшнего матча. Даниил Фурса вышел 1 на 1 с голкипером, и мощным ударом отправил игровой снаряд в дальний угол.

      "Кременчуг" снова обыгрывает "Днепр" и укрепляется на первой позиции в турнирной таблице.

      Следующий матч регулярного чемпионата состоится 10 ноября в Дружковке, где "Донбасс" сыграет с МХК "Динамо". Начало встречи в 14:00.

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      Теги: Спорт Хоккей
      Источник: 24 Канал
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