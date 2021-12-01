Кремль до сих пор не собирается признавать недореспублики из Донбасса

1 декабря 2021 , 15:14
Читати новину українською

Источник:

24 канал

В России не прогнозируют, когда смогут признать "независимыми республиками" временно оккупированные территории украинских Донецкой и Луганской областей. У Путина говорят, что "процесс мирного урегулирования" затягивается.

На вопрос журналистов, может ли Москва признать эти территории, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ответил, что такого до сих пор не было. Как сказал он, это до сих пор так называемые "самопровозглашенные республики".

К теме Обострение с Россией: большинство украинцев против военного положения

Но мы видим, что процесс урегулирования этого внутриукраинского конфликта затягивается, по многим параметрам заходит в тупик, поэтому какие перспективы будут у этих "республик", сейчас прогнозировать трудно вообще,
 – сказал он.

Ранее Россия считала разговоры о признании так называемых "республик" нецелесообразными.

Что известно о признании "республик"

Россия и война на Донбассе: последние новости

Автор: Олег Терещенко