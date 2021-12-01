Кремль до сих пор не собирается признавать недореспублики из Донбасса

В России не прогнозируют, когда смогут признать "независимыми республиками" временно оккупированные территории украинских Донецкой и Луганской областей. У Путина говорят, что "процесс мирного урегулирования" затягивается.

На вопрос журналистов, может ли Москва признать эти территории, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ответил, что такого до сих пор не было. Как сказал он, это до сих пор так называемые "самопровозглашенные республики".

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Но мы видим, что процесс урегулирования этого внутриукраинского конфликта затягивается, по многим параметрам заходит в тупик, поэтому какие перспективы будут у этих "республик", сейчас прогнозировать трудно вообще,

– сказал он.

Ранее Россия считала разговоры о признании так называемых "республик" нецелесообразными.

Что известно о признании "республик"

Как заявлял представитель Украины в Трехсторонний контактной группе, журналист Сергей Гармаш, Москва никогда не пойдет на аннексию Донбасса, однако может признать так называемые "ДНР" и "ЛНВ". Запустить процесс может операция по освобождению оккупированных территорий или события внутри самой России.

Также, по мнению Гармаша, Россия не пойдет на то, чтобы объединить оккупированные Луганщину и Донетчину в свой состав. Максимум, на который способен Кремль, это признать так называемые "республики" боевиков.

Владимир Путин издал указ о временно оккупированных территорий Украины, который в России уже назвали "фактически признанием" боевиков Луганщины и Донетчины.

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