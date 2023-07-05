Кремль признал провалы: в России уволили ключевого рупора пропаганды

В России уволили генерального директора одного из главных пропагандистских СМИ "ТАСС" Сергея Михайлова. Он следовал указаниям Кремля почти 11 лет.

На смену Михайлову пришел Андрей Кондрашов. Он является преданным путинистом и всячески поддерживает так называемую "спецоперацию".

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Уволили ключевого рупора пропаганды

В России сдержанно заявили, что Михайлов "ушел в отставку". Стоит отметить, что он руководил пропагандистским ресурсом почти 11 лет. После незаконной аннексии Крыма Михайлов активно поддерживал и распространял фейки по так называемой "спецоперации". Однако в СтратКоме ВСУ отмечают, что это увольнение демонстрирует провал кремлевского режима.

Это изменение доказывает, что в Кремле признали провал информационно-пропагандистской работы. Очевидно, что российские руководители также недовольны освещением бунта Пригожина,

– говорится в сообщении.

Новым директором пропагандистского агентства стал Андрей Кондрашов. Он автор фильмов об аннексии Крыма и о жизни российского диктатора. Также Кондрашов был соведущим пропагандистской программы "Прямая линия с Владимиром Путиным".

То, что на должность нового директора пропагандистского СМИ назначили именно такого человека, может свидетельствовать, что для Кремля преданность Путину важнее любого профессионализма.

О чем лжет российская пропаганда

Оккупанты минируют территорию Запорожской АЭС, однако в подготовке провокаций обвиняют Украину. К слову, "говорящая голова Кремля" Дмитрий Песков выдал циничное заявление, что "со стороны Киева существует большая угроза диверсий на ЗАЭС". Хотя накануне "Росатом" фактически подтвердил, что захватчики готовятся к теракту.

Традиционно не обходит роспропаганда и тему "биологического оружия". В его изготовлении теперь обвиняют не только Украину, но и другие страны. Так, прихвостни считают, что в Грузии создали "филиппинских кусачих мух, которые переносят разную гадость".

Шойгу продолжает восхвалять так называемую "вторую армию мира". Недавно российский министр хвастался, что якобы военным на "спецоперации" удалось уничтожить все танки Leopard, которые есть у ВСУ Однако за эти сказки Шойгу высмеяли даже сами россияне.

С началом полномасштабного вторжения Кондрашов попал под санкции. Сначала ограничения были введены в Канаде, а впоследствии – пропагандист попал во все санкционные списки стран Евросоюза.