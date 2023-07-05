Кремль признал провалы: в России уволили ключевого рупора пропаганды
Источник:СтратКом ВСУ
В России уволили генерального директора одного из главных пропагандистских СМИ "ТАСС" Сергея Михайлова. Он следовал указаниям Кремля почти 11 лет.
На смену Михайлову пришел Андрей Кондрашов. Он является преданным путинистом и всячески поддерживает так называемую "спецоперацию".
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Уволили ключевого рупора пропаганды
В России сдержанно заявили, что Михайлов "ушел в отставку". Стоит отметить, что он руководил пропагандистским ресурсом почти 11 лет. После незаконной аннексии Крыма Михайлов активно поддерживал и распространял фейки по так называемой "спецоперации". Однако в СтратКоме ВСУ отмечают, что это увольнение демонстрирует провал кремлевского режима.
Это изменение доказывает, что в Кремле признали провал информационно-пропагандистской работы. Очевидно, что российские руководители также недовольны освещением бунта Пригожина,
– говорится в сообщении.
Новым директором пропагандистского агентства стал Андрей Кондрашов. Он автор фильмов об аннексии Крыма и о жизни российского диктатора. Также Кондрашов был соведущим пропагандистской программы "Прямая линия с Владимиром Путиным".
То, что на должность нового директора пропагандистского СМИ назначили именно такого человека, может свидетельствовать, что для Кремля преданность Путину важнее любого профессионализма.Обратите внимание! С началом полномасштабного вторжения Кондрашов попал под санкции. Сначала ограничения были введены в Канаде, а впоследствии – пропагандист попал во все санкционные списки стран Евросоюза.
О чем лжет российская пропаганда
- Оккупанты минируют территорию Запорожской АЭС, однако в подготовке провокаций обвиняют Украину. К слову, "говорящая голова Кремля" Дмитрий Песков выдал циничное заявление, что "со стороны Киева существует большая угроза диверсий на ЗАЭС". Хотя накануне "Росатом" фактически подтвердил, что захватчики готовятся к теракту.
- Традиционно не обходит роспропаганда и тему "биологического оружия". В его изготовлении теперь обвиняют не только Украину, но и другие страны. Так, прихвостни считают, что в Грузии создали "филиппинских кусачих мух, которые переносят разную гадость".
- Шойгу продолжает восхвалять так называемую "вторую армию мира". Недавно российский министр хвастался, что якобы военным на "спецоперации" удалось уничтожить все танки Leopard, которые есть у ВСУ Однако за эти сказки Шойгу высмеяли даже сами россияне.