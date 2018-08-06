Кремль в крови: авторы сериала "Карточный дом" удивили анонсом

Авторы сериала "Карточный дом" разместили в сети необычный анонс. В блоге многосерийного фильма появилось изображение российского Кремля с кровью.

Политический сериал "Карточный дом" покорил весь мир. Поэтому сторонники с нетерпением ждут финального сезона незаурядной истории о президентстве.

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Ловко подогревают ожидания киноманов авторы "Карточного дома", которые публикуют немало анонсов к выходу первых серий 6 сезона. Согласно тизерам, власть, которую так стратегически завоевывал политик Фрэнк Андервуд перейдет к его очаровательной жене Клэр.

"Мы только начинаем", – утвердительно провозглашено в анонсе.

Допис, поширений House of Cards (@houseofcards) 4 Бер 2018 р. о 8:18 PST

Теперь же сеть всколыхнула новая реклама сериала. На картинках изображен Кремль, политый кровью. Таким анонсом авторы намекают, что в "Карточном доме" будет вестись борьба между новоиспеченным главой Белого дома и опытным президентом России.

"Президенту Петрову в его немного сложном положении. Мы врали слишком долго. Мы убийцы", – говорится в анонсе.

Допис, поширений House of Cards (@houseofcards) 5 Сер 2018 р. о 9:33 PDT

Допис, поширений House of Cards (@houseofcards) 5 Сер 2018 р. о 9:33 PDT

We’re murderers. Допис, поширений House of Cards (@houseofcards) 5 Сер 2018 р. о 9:34 PDT

Что такое "Карточный дом"?

Это американский сериал, который сняла киностудия Netflix. В феврале 2013 года вышла первая серия политической истории, которая сразу же завоевала немалую популярность в мире. Снят сериал по мотивам книги Майкла Доббса, а главные роли в "Карточном доме" сыграли скандальный Кевин Спейси и Робин Райт.



В сериале рассказывается о конгрессмене Фрэнке Андервуде и его жене Клэр. Супруги стратегически и коварно завоевывает власть в США и покоряют Белый дом. Из-за секс-скандала вокруг актера Кевина Спейси 6 сезон "Карточного дома" изменили, сделав президентом Робина Райта.