Кремль в крови: авторы сериала "Карточный дом" удивили анонсом
Авторы сериала "Карточный дом" разместили в сети необычный анонс. В блоге многосерийного фильма появилось изображение российского Кремля с кровью.
Политический сериал "Карточный дом" покорил весь мир. Поэтому сторонники с нетерпением ждут финального сезона незаурядной истории о президентстве.
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Ловко подогревают ожидания киноманов авторы "Карточного дома", которые публикуют немало анонсов к выходу первых серий 6 сезона. Согласно тизерам, власть, которую так стратегически завоевывал политик Фрэнк Андервуд перейдет к его очаровательной жене Клэр.
"Мы только начинаем", – утвердительно провозглашено в анонсе.
Теперь же сеть всколыхнула новая реклама сериала. На картинках изображен Кремль, политый кровью. Таким анонсом авторы намекают, что в "Карточном доме" будет вестись борьба между новоиспеченным главой Белого дома и опытным президентом России.
"Президенту Петрову в его немного сложном положении. Мы врали слишком долго. Мы убийцы", – говорится в анонсе.
Что такое "Карточный дом"?
Это американский сериал, который сняла киностудия Netflix. В феврале 2013 года вышла первая серия политической истории, которая сразу же завоевала немалую популярность в мире. Снят сериал по мотивам книги Майкла Доббса, а главные роли в "Карточном доме" сыграли скандальный Кевин Спейси и Робин Райт.
В сериале рассказывается о конгрессмене Фрэнке Андервуде и его жене Клэр. Супруги стратегически и коварно завоевывает власть в США и покоряют Белый дом. Из-за секс-скандала вокруг актера Кевина Спейси 6 сезон "Карточного дома" изменили, сделав президентом Робина Райта.