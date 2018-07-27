Плакаты с Николаем II и Кириллом: что происходит на крестном ходе Московского патриархата

Людей на Крестном ходе очень много – верующих свозили автобусами со всей страны. Неоднократно политики и простые граждане высказывали опасения, что на мероприятии могут происходить провокации. Впрочем, пока опасения не оправдались.

Об этом рассказала в прямом эфире 24 канала журналистка Анастасия Крымова.

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По ее словам, какие-либо провокации замечены не были. Хотя некоторые из участников Крестного хода следовали по улицам с изображениями патриарха Кирилла и Николая II, который считается святым именно в Московской церкви.



Участники хода несут изображение Николая ІІ

Журналистка добавила, что рядом с Онуфрием идут украинские политики. В частности, Вадим Новинский, которого недавно обвиняли во вмешательстве в церковные дела.