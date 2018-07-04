Крисси Тейген рассказала, как трудно фотографироваться мамам: фото

Телевизионная звезда и модель Крисси Тейген, которая в мае родила второго ребенка, показала поклонникам фото со своими детьми с прогулки.

Тейген опубликовала фото на своей странице в Instagram.

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Какой из снимков я должна опубликовать: где голова Майлза оказалась без поддержки, но зато я вышла удачно, а Луна рядом. Или другой – где я держу голову Майлза, но сама выгляжу просто хорошо, а Луна в том же положении. Или фото с Майлзом, который плачет?

– прокомментировала снимок Крисси Тейген.

Допис, поширений chrissy teigen (@chrissyteigen) 2 Лип 2018 р. о 3:34 PDT

Допис, поширений chrissy teigen (@chrissyteigen) 2 Лип 2018 р. о 3:49 PDT

Допис, поширений chrissy teigen (@chrissyteigen) 2 Лип 2018 р. о 2:50 PDT

Напомним, что Крисси Тейген родила сына в середине мая в этом году. Отцом ребенка стал исполнитель Джон Ледженд, с которым познакомилась более 10 лет назад в 2007 году на съемках клипа "Stereo". У пары также есть 2-летняя дочь Луна Симона.