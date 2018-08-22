Кристина Агилера обнажилась перед камерой: обольстительное фото
Сексапильная Кристина Агилера снялась в горячей фотосессии. Артистка обнажила грудь перед камерой и примерила обольстительный образ.
Поп-певица Кристина Агилера неожиданно вернулась на большую сцену и продолжает удивлять своих поклонников. После того, как артистка презентовала пикантный клип на песню "Accelerate", она не прекращает сниматься в провокационных фотосессиях.
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Так, в сети появились новые снимки обнаженной Кристины Агилеры. Артистка игриво прикрыла грудь руками, и покрыла свое тело мехом. Певица, представ перед пользователями Instagram в очень пикантном виде, показала свои недостатки фигуры.
Я могу не быть идеальной, но по крайней мере не подделка,
– написала она.
Ранее Кристина Агилера показала провокационную съемку, во время которой она выбрала довольно сексуальную позу на стуле. Позировала артистка на фоне образа Богородицы.