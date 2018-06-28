Кристина Агилера показала провокационное фото в ванной
37-летняя американская певица Кристина Агилера выложила в своем Instagram очередной довольно смелый кадр.
На провокативном фото Кристина позирует в ванной, которая заполнена пеной и лепестками цветов. Она отбросила голову назад и скрестила руки на обнаженной груди.
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"Не забудьте выдохнуть и полюбите себя", – подписала соблазнительный снимок Агилера.
После своего шестилетнего творческого перерыва звезда активно взялась за работу: она наконец представила новую пластинку под названием Liberation и принимает участие в различных съемках.
Источник: 24 Канал
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