Кристина Агилера показала провокационное фото в ванной

37-летняя американская певица Кристина Агилера выложила в своем Instagram очередной довольно смелый кадр.

На провокативном фото Кристина позирует в ванной, которая заполнена пеной и лепестками цветов. Она отбросила голову назад и скрестила руки на обнаженной груди.

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Допис, поширений Christina Aguilera (@xtina) 27 Чер 2018 р. о 2:00 PDT

"Не забудьте выдохнуть и полюбите себя", – подписала соблазнительный снимок Агилера.

После своего шестилетнего творческого перерыва звезда активно взялась за работу: она наконец представила новую пластинку под названием Liberation и принимает участие в различных съемках.