Суд уже избрал меру пресечения для одного из злоумышленников. Об этом сообщили 8 июля.

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Били руками и ногами: детали преступления

Мужчины ворвались в дом пенсионера. Он как раз праздновал свой день рождения.

Злоумышленники связали его и засунули в рот тряпку.

Затем преступники избили пожилого мужчину руками и ногами. Телесные повреждения нашли на туловище и голове.

От многочисленных травм мужчина умер.

Кроме этого, нападавшие похитили 1 200 гривен, бытовую технику, велосипед и инструменты.

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Не признал свою вину

Один из преступников отказался признать свою вину. Он уже был ранее судим. Однако его причастность доказала Криворожская прокуратура. Октябрьский суд Кривого Рога наказал мужчину на 15 лет лишения свободы.

На второго преступника тоже открыли уголовное производство. Но следственные действия прекратили из-за того, что он умер.

Обратите внимание! Недавно на Львовщине пьяный мужчина убил своего отца. В момент совершения преступления злоумышленник был пьян. Правоохранителям удалось задержать мужчину. За убийство отца ему грозит тюрьма.