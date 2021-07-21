Об этом сообщил 20 июля криворожский журналист Олег Ермолинский. Заседание проводила судья Майя Бутенко.
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21-летнего злоумышленника Ивана Евсейчева отправили под стражу на время досудебного расследования. Мужчине вынесли приговор: 60 суток под стражей без права внести залог.
26 июля злоумышленнику исполнится 22 года. Скорее всего, в этот день он будет не дома или в больнице, а за решеткой.
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Что было известно ранее об убийстве медбрата
- Ночью 18 июля нашли тело 54-летнего медработника в Гейковской психбольнице.
- Пострадавшему нанесли смертельный удар по голове, вероятно, стулом.
- В то время из больницы сбежал 21-летний парень. Его и подозревают в убийстве.
- 20 июля подозреваемого нашла полиция.
- В больнице говорят, что мужчина – очень агрессивный.
- Он уже был ранее судим за кражу транспортных средств.
- На Ивана Евсейчева жаловалась мать. Он угрожал ей ножом.