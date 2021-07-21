Об этом сообщил 20 июля криворожский журналист Олег Ермолинский. Заседание проводила судья Майя Бутенко.

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21-летнего злоумышленника Ивана Евсейчева отправили под стражу на время досудебного расследования. Мужчине вынесли приговор: 60 суток под стражей без права внести залог.

26 июля злоумышленнику исполнится 22 года. Скорее всего, в этот день он будет не дома или в больнице, а за решеткой.

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