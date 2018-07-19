Кривые зубы и толстенькая: как выглядела Ольга Фреймут в 20 лет

Известная украинская телеведущая Ольга Фреймут рассказала, как выглядела и чем занималась в свои 20 лет.

Об этом Фреймут призналась в интервью Новому каналу.

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Ольга Фреймут отметила, что еще в детстве была отличницей и определилась, кем хочет стать в будущем.

Я еще после окончания школы знала, что меня ждет особая судьба. Родители верили и хвалили. В университет поступила с замечательным результатом. Мне повезло, что я еще в детстве определилась, кем хочу стать. И мной не бросало. Делала обдуманные шаги к мечте,

– отметила телеведущая.

Однако, Фреймут добавила, что нужно было работать над своей внешностью.

"Внешность моя была ужасной. Кривые зубы (пришлось брекеты носить), толстенькая, как кльоцок, волосы длинные и секущиеся ... Надо было над собой поработать", – поделилась она.



Ольга Фреймут в детстве / Архивные фото



Ольга Фреймут в детстве / Архивные фото



Ольга Фреймут в детстве / Архивные фото



Ольга Фреймут / Архивные фото



Ольга Фреймут / Архивные фото



Ольга Фреймут / Архивные фото



Ольга Фреймут / Архивные фото