Крупнейший производитель спортивных товаров в мире Decathlon появится в Украине
Крупнейший в мире производитель спортивных товаров Decathlone Group откроет первый магазин в Киеве в начале 2019 года.
Эту информацию для издания The Village Украина подтвердили в компании.
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"Мы откроемся в Украине в первом квартале 2019 года. Наш магазин будет расположен вблизи станции метро "Почайна" ("Петровка")", – комментируют в Decathlon Ukraine.
По состоянию на 2018 год Decathlon Group имеет более 1400 магазинов в 45 странах мира. Ранее в Украине этот бренд никогда не работал.
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Источник: 24 Канал
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