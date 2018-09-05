Крупнейший производитель спортивных товаров в мире Decathlon появится в Украине

Крупнейший в мире производитель спортивных товаров Decathlone Group откроет первый магазин в Киеве в начале 2019 года.

Эту информацию для издания The Village Украина подтвердили в компании.

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"Мы откроемся в Украине в первом квартале 2019 года. Наш магазин будет расположен вблизи станции метро "Почайна" ("Петровка")", – комментируют в Decathlon Ukraine.

По состоянию на 2018 год Decathlon Group имеет более 1400 магазинов в 45 странах мира. Ранее в Украине этот бренд никогда не работал.

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