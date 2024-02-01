Нужны для развития успеха в Крыму, – Мусиенко о важности ракет Taurus
Немецкие крылатые ракеты Taurus являются чрезвычайно нужными для Украины. Они были бы эффективными для будущего освобождения Крыма.
Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, отметив, что Украина нуждается в дальнобойном оружии. И немецкие крылатые ракеты Taurus чрезвычайно пригодились бы Силам обороны.
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Германия действительно много помогает Украине
Как отметил Мусиенко, все же не стоит обвинять Германию в том, что они слабо помогают Украине. Там увеличили военную помощь для Украины на 2024 год вдвое. Но было бы замечательно продемонстрировать пример другим государствам и таки передать крылатые ракеты Taurus.Обратите внимание! Министр обороны Германии Борис Писториус недавно комментировал вопрос передачи Украине Taurus. К сожалению, он заявил, что это требует "тщательного рассмотрения".
Есть надежда, что канцлер Шольц вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном снова посетят Киев. Было бы хорошо, если бы Макрон объявил о дополнительных поставках ракет SCALP. А на этом фоне Шольц бы подтвердил поставки Taurus. Но пока нет таких сигналов.
Силам обороны Украины нужны эти ракеты. Они были бы эффективными для ударов по военным объектам оккупантов в Крыму.
Taurus нам нужны для кампании в Крыму. Прежде всего они помогут развить наши успехи в Крыму. Этих ракет нам очень не хватает,
– сказал Мусиенко.
Военная помощь от Германии: коротко
- Накануне заседания Евросовета 1 февраля Шольц заявил, что Киев нуждается в увеличении военной помощи. Он призвал другие государства работать над усилением поддержки.
- В конце 2023 года Германия анонсировала мощный пакет помощи на 2024 год. Туда вошли системы ПВО IRIS-T, "Гепарды", дополнительные артиллерийские системы вместе с 230 тысячами боеприпасов, дополнительные БМП и тому подобное.
- Недавно Великобритания, по данным СМИ, предложила компромисс Германии по передаче Taurus. Лондон готов передать собственные крылатые ракеты Украине при условии, если Берлин передаст Taurus Лондону.