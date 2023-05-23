Крымскому мосту надо приготовиться, – Тизенгаузен предположил, когда он может упасть

Вице-премьер-министр Ирина Верещук призвала захватчиков добровольно покинуть временно оккупированный Крым до его освобождения. Это дельный совет, ведь Украина теперь имеет на вооружении ракеты Storm Shadow и вскоре получит F-16.

Одной из первых целей Украины на полуострове станет Крымский мост. Ведь с его уничтожения начнется деоккупация Крыма. Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен.

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Закрыть оккупантов в Крыму, как в мышеловке

Ликвидирование Крымского моста необходимо прежде всего по военным соображениям, чтобы оккупанты на полуостров не перебрасывали личный состав, вооружение и т.д.

Кроме того, нужно воспользоваться ситуацией и закрыть в Крыму, как в мышеловке, больше коллаборантов, оккупантов и их техники.

"Крымский мост будет разрушен рано или поздно. Но уничтожать его сейчас, потратив драгоценные Storm Shadow, нет смысла, потому что россияне его восстановят. Поэтому сегодня в этом нет особого смысла. Хотя я могу ошибаться", – предположил политтехнолог.

Борис Тизенгаузен предположил, когда будет разрушен Крымский мост: смотрите видео

Уничтожение Крымского моста – вопрос времени. Секретарь СНБО Алексей Данилов и другие уполномоченные лица заявляли, что этой "бетонной скрепы", которой Владимир Путин якобы присоединил украденный кусок земли к России, не будет.

"Возможно, Украина оставит какую-то его часть как памятник свергнутому режиму Путина. Но пусть за это проголосуют проукраинские крымчане", - подчеркнул Борис Тизенгаузен.

Какая ситуация сейчас по Крымскому мосту

Оккупанты опасаются того, что Украина имеет на вооружение ракеты Storm Shadow и получит истребители F-16. Поэтому они и до сих пор не возобновили движение по мосту грузовиков, объясняя запрет возможными "провокациями". Напомним, что движение грузовиков было запрещено еще в октябре 2022 года после "хлопка" на Крымском мосту.

В то же время, российские власти посоветовали пользоваться вместо Крымского моста так называемыми "новыми дорогами". Они проходят через временно оккупированные Россией украинские территории.