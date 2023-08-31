Преграда для дронов, – Нарожный сказал, смогут ли россияне защитить Крымский мост от атак

Крымский мост подвергся нескольким успешным атакам, но могут быть еще. Российские оккупанты стремятся это предотвратить, поэтому стараются обезопасить мост всеми возможными способами.

Военный эксперт Павел Нарожный сказал 24 Каналу, удастся ли врагу сохранить Крымский мост.

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"К сожалению, [боновые заграждения] будут преградой для дронов. Но главный плюс морского дрона – это относительно низкая стоимость", – отметил Нарожный.

Так, даже если четыре из пяти дронов взорвутся – они тем самым уничтожат заграждение, а пятый сможет долететь до пункта назначения и сделать свое дело.

Военный эксперт также предположил, что морской дрон может даже перепрыгнуть заграждение.

Как еще Россия пытается обезопасить Крымский мост

Чтобы сохранить незаконное сооружение, страна-агрессор планирует создать защитную полосу из затопленных паромов и установить между ними боновые заграждения. Кроме того, в случае угрозы оккупанты регулярно используют дымовые завесы.

Ранее в российских СМИ хвастались, что Крымский мост охраняют военные, ракетные комплексы, истребители, радиолокационные системы. Однако врагу это не поможет – судьба моста решена.

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