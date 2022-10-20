"Мы этого не заказывали": Зеленский намекнул, кто действительно стоит за подрывом Крымского моста

Президент Владимир Зеленский отверг обвинения России в том, что Украина причастна к взрыву на Крымском мосту. Глава государства подчеркнул, что Украина не имеет отношения к подрыву Крымского моста.

Зеленский заявил, что Украина точно "не заказывала" взрыв на Крымском мосту . При этом президент намекнул, что взрыв мог стать следствием внутренних конфликтов в России.

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Зеленский заявил о конфликте между российскими военными и спецслужбами

В частности, Зеленский заявил, что у России серьезный конфликт между военными и спецслужбами. Следовательно, какая-то из этих сторон могла стоять за взрывами.

Там много вертикалей власти. Это большая система. В Советском Союзе это был КГБ. Сегодня она состоит из нескольких ветвей, постоянно решающих, кто из них главнее,

– сказал Зеленский.

Что известно о взрыве на Крымском мосту

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