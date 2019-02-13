Кто бьет "бандеровцев" – лучший друг Вилкула, – политический эксперт

Александр Вилкул и Илья Кива заступились за арестованного полицейского Василия Мельникова, который подозревается в избиении лежащего активиста под Подольским райотделом полиции Киева. Оба кандидата в президенты не пожалели для этого по 115 тысяч гривен залога.

Политический эксперт Алексей Минаков в эфире 24 канала рассказал, что Александр Вилкул защитил арестованного полицейского, чтобы быть контрастом на этом пророссийском фоне.

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В Вилкула все просто – все, кто бьют "бандеровцев", патриотов, националистов – это лучшие для него друзья. Здесь понятно, что он играет на контрасте на этом пророссийском фоне. С Кивой тоже ситуация понятна, кроме того, что он официально возглавляет профсоюз, он является так называемым "кадром" Авакова,

– пояснил эксперт.

По его словам, эта ситуация опасна. Нужно помнить к чему привела эскалация конфликта в 2014 году между общественностью и правоохранительными органами.

"Если посмотреть видеозаписи с этим инцидентом, то сейчас правоохранители стали хитрыми в отличие от полиции 2014 года. Сегодня есть именные шлемы полиции, так они их специально прячут. Поэтому становится невозможно даже их идентифицировать. Именно поэтому после этого волонтеры разыскивают, кто кого побил", – добавил Минаков.

Смотрите видео как правоохранитель, применяя силу к активисту, кричит "Ложись, бандера":

Что известно об инциденте, когда полиция избила активистов в Киеве?

Возле Подольского райотдела полиции 9 февраля вспыхнули столкновения между полицией и активистами, которые требовали справедливого расследования дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк.



Активисты под райотделом требовали отпустить их собратьев, которых полиция задержала ранее (потом полиция их же отпустила). Активисты также требовали вернуть задержанным личные вещи, при этом выстроились в стену перед входом в участок. Тогда стражи порядка применили к прибывшим активистам силу: при этом полицейские били лежавших на земле. Одним из таких правоохранителей был полицейский в штатском Василий Мельников – старший оперуполномоченный, капитан полиции.



После инцидента главный полицейский Киева Андрей Крищенко извинился за действия правоохранителя и отметил, что такое поведение недопустимо.

Смотрите полный выпуск интервью с Алексеем Минаковым за 13 февраля 2019 года: